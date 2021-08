¿Qué hizo Nancy Pazos con la carta documento de Ángel de Brito?

El pasado lunes, apenas recibió la carta documento, Nancy Pazos publicó una captura del encabezado de la misma y escribió: "Aún no la leí @AngeldebritoOk", empezó. "Pero ahora entiendo por qué nadie se anima a hablar de vos, mientras vos te arrojás el derecho a hablar de todos", le lanzó mencionándolo en el tuit. "¿Me querés amedrentar con una carta documento?", agregó, para luego reclamarle: "¿Por qué no le pedís disculpas a @Flor_de_P en público -no como hiciste en privado-y listo?", cerró el posteo en su cuenta de Twitter.

Luego, cuando el conocido usuario de Twitter @Dcevampiro le preguntó si había terminado de leer la carta documento de Ángel, ella respondió tajante: "Jaja, no. Está donde tiene que estar, en la basura".

tuit nacy pazos.jpg

"Fue a la basura directo la carta, de donde no debió salir nunca. Y lo peor no es mandarme carta documento a mí, sino a los lugares donde trabajo porque el soret* se mete con el trabajo de la gente. Así de mierd* es y fue siempre. Lo que le duele es haber sido desenmascarado", sentenció la periodista, quien se desempeña actualmente como panelista en Flor de Equipo, el programa conducido por Florencia Peña en Telefe que compite directamente con LAM en El Trece.

tuit nacy pazos 01.jpg

Al leerla, una seguidora le comento: "Que resentida que sos, Nancy Panchos. Ahora le decís basura y cuando laburabas con él hace tres o cuatro años le chupabas el traste". En respuesta, Nancy le dijo: "Nunca fui chupamedias. Así lo pagué. Y nunca tuve un solo problema. Solo reaccioné cuando atacó a Florencia. Y ahí enloqueció. Porque quiso hacer pasar como que 'Flor de gaterío' en Olivos no lo había dicho por ella. Y en todo casi en vez de pedir disculpas en publico manda carta documento".