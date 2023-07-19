El intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl, solicitó formalmente al Concejo Deliberante licencia en su cargo para concentrarse en la campaña de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.



En la sesión de este miércoles, el Concejo aprobó el pedido del jefe comunal para dedicarse de lleno a su precandidatura a gobernador por el Frente Más para Entre Ríos. El pedido de licencia se extenderá desde este miércoles y hasta el 13 de agosto.



“El presidente municipal, Adán Humberto Bahl, con nota Nº 684 solicita licencia sin goce de haberes por el período comprendido entre el 19 de julio y el 13 de agosto”, dice el temario de la sesión de este miércoles del Concejo.



Tras la autorización del pedido de licencia del intendente de Paraná, la viceintendenta, Andrea Zoff, se hará cargo del Departamento Ejecutivo. “La ley prever que, hasta cinco días hábiles, es un secretario puede quedar a cargo (de la intendencia), pero por un período más largo debe ser tratado en el Concejo Deliberante la licencia”, dijo la viceintendenta.

Al ser consultada por la posibilidad que el intendente solicite licencia luego de las PASO, Zoff aseguró que “se evaluará con posterioridad y de ser así deberá a ingresar un nuevo pedido”.



Además, destacó que en situaciones anteriores ya se ha hecho cargo del departamento Ejecutivo y “es distinta la experiencia del inicio de gestión con relación a ahora, donde los equipos funcionan muy bien y resulta más sencillo porque hay una capacidad de respuesta muy rápida”.

“Es la responsabilidad extra de tener que ser la que firme cosas respecto a normativas y órdenes de pago. Es una tarea que conozco y nos espera un tiempo de intenso trabajo”, aseguró.



Régimen de moratoria impositiva



El Concejo Deliberante dará ingreso en la sesión de este miércoles un proyecto de ordenanza enviado por la administración del intendente Adán Bahl para instrumentar una moratoria de deudas tributarias al 30 de junio. La medida, dice el texto que firma el presidente municipal responde a “las diversas presentaciones realizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos -Delegación Paraná-, Cámara de Estaciones de Combustible y Anexos de Entre Ríos y comisiones vecinales, entre otras requiriendo planes de pagos y/o facilidades respecto a obligaciones tributarias y no tributarias adeudas por los diferentes contribuyentes”.

Sobre este tema, Zoff dijo que “se trata de un proyecto muy amplio que incluye todas las obligaciones de pago del municipio y tiene la particularidad que quienes haya realizado refacciones en sus inmuebles y no lo han declarado en este momento pueden acceder a esta financiación”. Además, agregó que el Estado Municipal buscar “dar herramientas para que los ciudadanos puedan cumplir con las cosas”.

