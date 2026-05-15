La firma del acta establece una agenda de trabajo articulado entre el Municipio y Sedronar, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención, asistencia y acompañamiento en el territorio local.

Entre los principales ejes acordados se encuentran la realización de capacitaciones destinadas a equipos técnicos, instituciones intermedias, organizaciones sociales y religiosas; el desarrollo de conversatorios locales y regionales; y la implementación de charlas abiertas a la comunidad para visibilizar la problemática de los consumos problemáticos y acercar herramientas de intervención.

El acuerdo también contempla el fortalecimiento de los Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC), el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones sociales, y la gestión de becas para el ingreso a Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de Sedronar.