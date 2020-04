Un ex integrante del Servicio Penitenciario, que prefirió reservar su identidad, señaló que “la provincia vive una situación diferente a lo que es Buenos Aires y Capital Federal”. Indicó que "en Entre Ríos las liberaciones están encuadradas con previos estudios criminológicos”. Agregó que si un “interno sale dos o tres meses antes de que se cumpla su condena, en este contexto, no varía demasiado”.

En su experiencia a lo largo de más de 30 años de carrera vio muchas cosas: "hubo muchos violadores que reincidían en poco tiempo, no así el homicida".

El ex penitenciario se mostró preocupado por la situación que puede llegar a vivir el ladrón. ”Vuelve a una sociedad en la que no hay trabajo, la demanda laboral no existe y es muy factible que vuelva a delinquir o sumergirse en el mundo de las drogas”.

Señaló que “liberar masivamente es una locura, ahora si se hace como en nuestra provincia, en donde se estudiaron los casos en una población carcelaria menor no lo veo mal”.

up9.jpg

Finalizó diciendo que “todos hablamos de los internos y sus derechos, pero nadie hace referencia al trabajo que hacen los agentes penitenciarios provinciales y federales que muchas veces lo hacen sin contar con todas las medidas de bioseguridad que la situación requiere”.

La opinión de los vecinos

Oscar, un señor entrado en años, opinó que "a quien se le ocurre liberar a personas que están cumpliendo una condena. Optimicemos las cárceles, busquemos otra salida, no la más fácil que es la de soltar presos”.

Por su parte, Juan indicó que “vivimos en el mundo del revés, tiendas, bares, diferentes rubros están cerrados por la pandemia en una medida lógica, pero por otro lado abrimos los barrotes de las cárceles”.

Silvio opinó que “cumplan lo que establece la ley o sino esto es una joda, jueces a ponerse las pilas y velar por el cuidado de los ciudadanos”.Fernando expresó que las “condenas son para cumplirlas y que esta situación deja al desnudo muchas cosas, como la falta de inversión en sanidad y la saturación en Unidades Penales en algunos puntos del país”.

UP2.jpg

María, que limpia los vidrios la tienda de ropas donde trabaja, contó que es empleada y que lleva más de 40 días sin atender al público. “Vengo para no hacerme la cabeza y distraerme un poco, pero no puedo evitar mirar las noticias, es indignante que saquen a la calle a gente que está purgando una condena argumentando razones de salud. El gobierno debería mirar para el lado de los que estamos sin trabajo y que posiblemente nos quedemos sin nada, en vez de largar a delincuentes que en muchos casos no respetan la domiciliaria y vuelven a delinquir”.

Alberto dijo que “estamos retrocediendo en el tiempo, tomando malas decisiones que generan temor en la sociedad”. Facundo sostuvo que “no se los puede liberar, nosotros estamos encerrados en nuestros hogares por el coronavirus y resulta que a gente de delinquió los liberan”

En definitiva, la totalidad de los vecinos consultados se mostró en contra de la medida adoptada por los jueces, profesando un profundo rechazo.