El inicio del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, marcará no solo un hito por el estreno del nuevo formato de competencia, sino también por una marcada tendencia en la conducción técnica de las naciones participantes.

Las escuelas de entrenadores de la Argentina y Francia ratificarán su vigencia y prestigio internacional al aportar, de manera combinada, una docena de técnicos repartidos en los diferentes bancos de suplentes del certamen internacional.

La delegación de DTs argentinos estará compuesta por seis representantes, con Lionel Scaloni a la vanguardia como el proceso más consolidado, acumulando más de ocho años de gestión al frente del vigente campeón del mundo. No obstante, Sudamérica marca una tendencia argentina: Marcelo Bielsa conducirá los destinos de Uruguay tras casi tres años de gestión; Néstor Lorenzo comandará a la selección de Colombia; Gustavo Alfaro guiará a Paraguay tras devolver al conjunto guaraní a la máxima cita tras 16 años de ausencia; y Sebastián Beccacece se desempeñará como técnico de Ecuador.

Asimismo, en el plano norteamericano aparece Mauricio Pochettino, que tendrá la responsabilidad de dirigir a la coanfitriona, Estados Unidos.

Por el lado de Francia, también se presentarán seis directores técnicos en competencia. Además de la continuidad de Didier Deschamps al frente del combinado galo, otros cinco entrenadores de esa nacionalidad se dispersaron por diversas federaciones del torneo. La lista incluye a Hervé Renard al mando de Arabia Saudita; Rudi García en la conducción de la selección de Bélgica; Sabri Lamouchi liderando el proyecto deportivo de Túnez; Sébastien Desabre al frente de la República Democrática del Congo —que regresa a una Copa del Mundo tras más de medio siglo—; y Sébastien Migné en Haití.

El mapa táctico del certamen mundialista ofrece otras particularidades de relieve. Un dato llamativo es que Brasil, la nación más ganadora en la historia de la competición, no registra ningún entrenador propio en esta edición; el banco de la "Verdeamarela" estará ocupado por el italiano Carlo Ancelotti.

Italia aporta tres entrenadores a pesar de no haber clasificado; además de Ancelotti, tiene participación con Fabio Cannavaro en Uzbekistán y Vincenzo Montella en Turquía.

Finalmente, España y Alemania completan el podio de exportación con tres entrenadores cada una.

Del riñón de "La Furia Roja" aparecen entrenadores como Luis de la Fuente en el seleccionado español, Roberto Martínez en Portugal y Julen Lopetegui en el banco de Qatar. Mientras que para los germanos figuran Julian Nagelsmann en el seleccionado alemán, Ralf Rangnick siendo entrenador de Austria y Thomas Tuchel en Inglaterra.

Fuente: NA