En diálogo con Ahora Cero, el Dr. Fabián Otaran, quien representará a Luciano José Pérez Pilón -el fraybentino de 23 años que escapó al control de alcoholemia y “arrastró” en el capot a un agente de tránsito-, dio las últimas novedades de la causa.



“Estoy haciendo oficios, aún no estoy designado”, aclaró en primer lugar, y señaló que hasta el momento no ha mantenido contacto directo con el imputado ni con su familia. Otaran contó que

el abogado uruguayo de Pérez Pilón se puso comunicó con él y se encuentran planificando en conjunto la presentación de su cliente ante la Justicia, algo que será a la brevedad.



Respecto a los cargos que probablemente deberá afrontar el joven fraybentino, Otaran explicó: “La resultante son dos delitos menores, lesiones leves y resistencia a la autoridad, las cuales tienen un máximo de 2 años, por lo que no tendría que correr ningún peligro su libertad; no son delitos de cárcel, con una probation se solucionan”.



Luego, indicó que si bien “el Derecho le va a juzgar la conducta resultante” y no lo que podría haber sucedido, si se llegase a una condena en la que se lo encuentre culpable, durante esa instancia el Juez podrá considerar algún agravante.



