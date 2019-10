“Desde el punto de vista institucional, al principio hubo un compromiso a trabajar en conjunto porque esos fondos son públicos tenían que tener ciertas condiciones para ser ejecutados, como por ejemplo en los proyectos de desarrollo económico local y que posibles inversores decidan instalarse en Gualeguaychú. Pero al final esta situación no se dio, y llegamos a un punto en que necesitábamos que esos fondos se ejecutaran”

“Al no haberse presentado ningún proyecto, nosotros presentamos uno que es muy integral, que tenía que trabajar con la matriz productiva de los siete sectores más relevantes de la ciudad, con un plan estratégico donde visibilizara los puntos estratégicos para vender al Parque Industrial y a Gualeguaychú y que incluso la propuesta era muy superadora al importe que estaba establecido”.

“Lo tratamos en una reunión de concejo, pero no se aprobó y los plazos de ejecución del Municipio culminan en noviembre y si no hay nada los fondos no se giran. Al no haber presentado Codegu ninguna propuesta, esos fondos no se ejecutaron”.

“Sentí que dejamos pasar una oportunidad de trabajar en conjunto sin haber podido ejecutar esos fondos. Y no hay nada peor para un gobierno o una institución que tener los fondos y nbo hace3r nada”.

“Para poder consensuar y charlar estoy siempre dispuesta, pero la mesa que se había creado en Codegu había perdido su esencia: ser trataban temas del orden del día y no se pudo trabajar en temas a largo plazo, como es hacer crecer el desarrollo de Gualeguaychú, justo en un momento donde cae la producción industrial y vivimos 21 meses de recesión”

“Mi relación con el presidente de Codegu Ariel Destefano es muy buena: lo crucé durante mi recorrida por la Expo Rural y él estaba tomando unos mates. Tuvimos una linda charla”.

El Buró Productivo

“A la siguiente modificación de la ordenanza se traspasaron a un espacio que se aprobó por unanimidad, y ese espacio es el Buró Productivo, un espacio abierto, una mesa de trabajo muy productiva donde están presente los tres sectores: comercial, industrial y agrario. Allí se conversan, se evalúan y se debaten las propuestas entre todos, y si se aprueba se pide la ejecución económica”.

Su relación con los empresarios

“Me reúno con los empresarios, los visito, y según el sector las quejas son diferentes: los tectiles, por ejemplo, la problemática es la apertura de las importaciones; la maderera se queja de que no termina siendo competitiva por los costos de producción; y los productores sufren temas muy puntuales, como por ejemplo los de las grandes plantaciones de olivo que no pudieron pagar el costo para levantar la producción y esta se perdió”

La situación del país y el desarrollo económico

“¿Cómo se puede vivir en un presente donde los costos terminan siendo cada vez más elevados y la rentabilidad cada vez más pequeña?”

“Hay que pensar de acá en más soluciones reales, y no soluciones de ajuste. No podés pensar que se puede reactivar la economía con ajuste y reforma laboral”.

“Hay que apostar a las ideas para que el progreso venga de la mano de la ciencia y la tecnología”.

Sobre una hipotética reforma laboral

“Una reforma laboral es un debate que debemos hacer, pero este no es el momento. Consideramos que hay que tener una fuerte revisión porque hay convenios de trabajo que son obsoletos porque el mundo del trabajo ha cambiado mucho. Lo que no considero es una reforma laboral generalizada: hay cuestiones que son favorables para los trabajadores”.

Las presidenciales en Gualeguaychú

“Las tres últimas elecciones nacionales, en Gualeguaychú el peronismo siempre perdió, y en la de 2017 perdió por 25 puntos. El hecho de que hayamos ganado por menos de un punto ha sido muy positivo”

“Nos sorprendió la pequeña diferencia que hubo entre el presidente Macri y Alberto Fernández en Gualeguaychú”

“Vamos a replantear la campaña, porque faltó reforzar, y ahora nos propusimos ir mucho más fuerte para llegar a destino con el mensaje del peronismo”.

“Lo que veo actualmente, recorriendo diferente zonas, es que hay mucha más desesperación porque no se llega a fin de mes”

Sobre el presidente Macri

“Al Gobierno nacional no parece molestarle que cada vez se abran más comedores para que los niños puedan comer algo”.

“Macri nos dijo que evaluemos su gestión de gobierno según el índice de la pobreza, y él la aumentó una barbaridad”.

Sobre Alberto Fernández

“Alberto tiene una mirada desarrollista, en la cual estamos todos adentro”

“Creemos en un gobierno que no le quite derechos a las personas y al mismo tiempo trabaje en la reactivación, y estuve leyendo las propuestas del grupo que apoya a AF y están muy buenas, dan muchas esperanzas”.

Sobre Cristina Fernández

“Que CFK se haya hecho a un costado y haya dicho que Alberto Fernández es la persona que puede consensuar con todos, fue un gesto ejemplificador para toda la sociedad y la militancia”.