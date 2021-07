¿Qué pasó con los $2,5 millones pagos a Axel? La oposición le reclama información al Municipio

"Cabe recordar que la comuna contrató a Axel Patricio Fernando Witteveen, conocido como Axel para que actúe el 6 de enero de 2020 en la Fiesta del Pescado y el Vino, dicho cantante cobró por adelantado, pero no actuó como estaba previsto -por decisión de la Municipalidad de Gualeguaychú- luego de una controversia mediática en torno a una denuncia por abuso sexual radicada contra el artista", describieron los ediles.

Puntualmente, Juan Olano, Alejandra Leissa y Pablo Echandi solicitaron al Ejecutivo Municipal que remita copia de la totalidad del expediente generado al respecto y el contrato con sus pertinentes adendas, firmado entre la Municipalidad y la empresa “Stille SRL” sobre la contratación del artista Axel; que informe sobre las gestiones administrativas y, en su caso, judiciales realizadas al efecto y su estado actual; y sobre las consecuencias jurídicas y económicas que podrían derivar del contrato entre las partes.

Concejales - Oficina 2020.jpg

Los concejales de Juntos por el Cambio repitieron su "enérgico rechazo" a la decisión del Ejecutivo Municipal de abonar por adelantado los honorarios del artista: “Por una acción municipal deliberada el artista tiene en su poder más de dos millones y medio de pesos, con el notorio perjuicio contra las arcas estatales. No olvidemos por favor que Axel no actuó por una decisión que tomó la Municipalidad. No fue el artista quien no quiso subir, la suspensión de su actuación fue de manera unilateral y demagógica por parte de la gestión Piaggio. Si esa decisión termina siendo una de las causales jurídicas que impidan la devolución del dinero a la Municipalidad, los funcionarios responsables debieran correr con las consecuencias económicas del perjuicio, pero no los vecinos. Respecto del Pedido de Informes esperemos que respondan a la brevedad, ya que la comunidad está cansada de ver como no se rinde cuenta de nada. En Gualeguaychú la transparencia brilla por su ausencia”, finalizaron.