La estrella argentina Lionel Messi debutó en el Mundial 2026 con un triplete ante Argelia y durante el encuentro llamó la atención un detalle: la cantidad de parches que tenía su camiseta.

Esto se debe a varios de los logros que consiguió Messi en Mundiales a lo largo de su inigualable carrera.

El parche principal es el que llevaba en el pecho junto al resto de sus compañeros de la Selección argentina, por ser los vigentes campeones del mundo.

Por otra parte, en la manga izquierda tenía el de United For Legacy, el cual portan todas las selecciones, y el de "Golden Ball", que lo usan aquellos futbolistas que alguna vez ganaron el premio a mejor jugador de un Mundial (el rosarino lo hizo en 2014 y 2022).

Además, en la manga izquierda "La Pulga" lució el parche del Mundial 2026, que lo usan todas las selecciones, aunque el de Argentina es dorado al igual que las otras selecciones que alguna vez ganaron un Mundial y que dicen presente en la actual edición (Brasil, Alemania, Francia, Uruguay, Inglaterra y España).

Finalmente, Messi también usó el denominado "Legacy", que es para aquellos jugadores que participaron en cinco Mundiales.

Todos los parches que usó Messi ante Argelia

El del pecho por ser los vigentes campeones del mundo.

United For Legacy: lo usan todas las selecciones.

Golden Ball: por haber ganado el premio a mejor jugador en algún Mundial.

Mundial 2026: lo tienen todas las selecciones, pero el de la Argentina es dorado por ser una de las selecciones campeonas.

Legacy: por haber participado en cinco Mundiales.

Fuente: NA