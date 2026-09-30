El Área de Adultos Mayores llevó adelante la propuesta “Caminatas Peripatéticas” destinada a generar un espacio de encuentro, aprendizaje y participación para personas mayores. Durante la actividad, los participantes realizaron un recorrido por distintos puntos históricos del centro de Gualeguaychú, conociendo y recuperando aspectos vinculados con la historia de la ciudad mientras compartían la caminata.

La misma estuvo a cargo del profesor e historiador Marcos Henchoz, quien acompañó el recorrido y brindó información sobre los diferentes lugares visitados, generando también instancias de intercambio y reflexión entre los participantes.

Las Caminatas Peripatéticas plantean una manera diferente de acercarse a la historia local, combinando el movimiento con el conocimiento y la posibilidad de vincular contenidos a partir de los espacios recorridos.

De esta manera, la iniciativa permitió compartir una actividad al aire libre y, al mismo tiempo, reconocer lugares que forman parte de la identidad y la memoria de Gualeguaychú.

La actividad se desarrolló en el marco del Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores, que reunió diferentes propuestas orientadas a promover sus derechos, participación y protagonismo en la comunidad.