Los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) son dispositivos portátiles que analizan el ritmo cardíaco y, en caso de detectar una arritmia grave, aplican una descarga eléctrica controlada que permite restablecer el latido normal. Su uso rápido es vital: cada minuto de demora reduce las posibilidades de supervivencia en un paro cardíaco.

Actualmente, Gualeguaychú cuenta con tres DEA instalados en puntos estratégicos de la ciudad: Puente Méndez Casariego, intersección de Gervasio Méndez y Costanera, y esquina de 25 de Mayo y España. Estos equipos estan disponibles las 24 horas del día. Además, se suma un dispositivo móvil en el Palacio Municipal, que permite el traslado del equipo según la demanda.

Los tótems que alojan los DEA, fueron fabricados íntegramente en los talleres municipales de la Dirección de Espacios Verdes, optimizando recursos y garantizando calidad con mano de obra local. Cada estructura, de dos metros de altura, fue diseñada en chapa plegada y recubierta con esmalte sintético de alta resistencia, preparada para soportar la intemperie. La instalación se realizó sobre bases de hormigón con anclajes reforzados, asegurando firmeza y durabilidad.

El mantenimiento de los dispositivos se encuentro a cargo de personal de la Subsecretaría de Salud, que controla el estado de las baterías anualmente. Asimismo, los DEA estan bajo la custodia de agentes de seguridad capacitados en su uso.

Los DEA fueron instalados como parte de las acciones integrales destinadas a reducir la morbimortalidad por eventos cardiovasculares, en el marco del programa municipal “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”, la Ordenanza N.º 13.030.

Entre los objetivos principales se encuentran las capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y la instalación de Desfibriladores Automáticos Externos (DEA) en diferentes partes de la ciudad. Además, el programa contempla la creación de espacios cardioasistidos fomentando la instalación de DEA en comercios, empresas y lugares de alta concurrencia, la promoción de la educación en prevención de enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo como hipertensión arterial, dislipemias y cardiopatías congénitas, y el acompañamiento a pacientes y familias a través de controles prenatales para la detección precoz de cardiopatías congénitas.

El programa Corazón Activo se sustenta en un sólido marco normativo compuesto por leyes nacionales y provinciales que refuerzan el compromiso con la salud cardiovascular. Entre ellas, se destacan la Ley Nacional N.º 25.501, que declara prioritario el control y la prevención de las enfermedades cardiovasculares en Argentina; la Ley Nacional N.º 26.835, que promueve la capacitación en RCP básica; y la Ley Nacional N.º 27.159, que establece un sistema integral de prevención de muerte súbita en espacios públicos y privados. Asimismo, la Ley Nacional N.º 27.713 crea el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, fortaleciendo la atención y el seguimiento de estas afecciones. A nivel provincial, la Ley N.º 10.840 adhiere a la Ley N.º 25.501 y asigna al Ministerio de Salud de Entre Ríos la coordinación de campañas educativas, mientras que la Ley N.º 10.249 adhiere a la Ley N.º 26.835, incorporando al sistema educativo en la promoción de la enseñanza de RCP.

Capacitaciones en RCP y primeros auxilios

Los talleres que se realizan regularmente, a cargo del Lic. en Enfermería Luciano Gómez, brindan formación sobre maniobras de RCP, aplicación de la maniobra de Heimlich, posición lateral de seguridad (PLS), uso correcto del DEA, curaciones de heridas y control de hemorragias.

Estas instancias de formación buscan promover el conocimiento y la acción rápida ante situaciones críticas como paros cardíacos u otras emergencias. Una correcta intervención puede ser decisiva para salvar vidas, y el aprendizaje de primeros auxilios resulta indispensable tanto en el hogar como en espacios públicos.

De esta manera, Gualeguaychú avanza en la consolidación de una ciudad cardioprotegida, priorizando la prevención, la formación comunitaria y la respuesta inmediata ante emergencias, fortaleciendo así su compromiso con la salud pública y la vida.