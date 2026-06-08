La familia de Carlos “Indio” Solari difundió este lunes un emotivo comunicado para dar por finalizada la despedida pública del músico, que durante el fin de semana reunió a cerca de un millón de fanáticos en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda.

“Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, comienza el mensaje publicado en la cuenta oficial del artista.

El texto fue difundido una vez concluida la despedida donde una multitud pasó durante horas para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

En el comunicado, la familia agradeció tanto a quienes se acercaron a despedirlo como a quienes participaron de la organización del evento. “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, señalaron.

Uno de los pasajes más emotivos del mensaje retoma una frase habitual en la obra del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.

La publicación también reveló un gesto que el músico habría dejado antes de morir. Según relató la familia, Solari dejó encendidos el amplificador Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso”, expresaron.

El mensaje concluye con una frase breve que rápidamente fue replicada por miles de seguidores en las redes sociales: “Que su música no pare nunca más”.

La despedida del Indio se convirtió en un fenómeno popular que trascendió el ámbito musical. Durante el fin de semana se realizaron homenajes espontáneos en distintos puntos del país, mientras miles de fanáticos se acercaron a Avellaneda para darle el último adiós. Entre canciones, banderas, abrazos y lágrimas, la comunidad ricotera protagonizó una despedida multitudinaria para el artista nacido en Paraná y convertido en una de las figuras más convocantes de la cultura argentina.