Gualeguaychú transita la última semana de inscripciones para participar del Pre Cosquín 2027, el certamen que brinda a músicos, cantantes y bailarines la oportunidad de acceder al escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La instancia local se desarrollará los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026 y estará destinada a artistas mayores de 16 años que buscarán clasificar a las siguientes etapas de uno de los certámenes más importantes del folklore argentino.

Organizado por la Dirección de Cultura, el encuentro se realizará por tercer año consecutivo en la ciudad y ofrecerá un espacio para la presentación de distintas expresiones artísticas vinculadas con las tradiciones folklóricas.

Categorías y jurado

La convocatoria contempla 13 categorías:

Solista vocal

Dúo vocal

Conjunto vocal

Solista instrumental

Conjunto instrumental

Solista de malambo masculino

Solista de malambo femenino

Conjunto de malambo

Pareja de baile tradicional

Pareja de baile estilizada

Conjunto de baile folklórico

Canción inédita

Expresión oral folklórica

El jurado estará integrado por Emanuel Ayala, Cristian Capurelli, Andrea Russin y Mauro Gorosito, quienes tendrán a su cargo la evaluación de las presentaciones y la selección de los representantes de la sede Gualeguaychú.

Inscripciones abiertas hasta el 27 de octubre

Los artistas interesados podrán inscribirse hasta el martes 27 de octubre. Para realizar consultas y enviar la documentación correspondiente, deberán comunicarse al correo electrónico [email protected].

La convocatoria está abierta a participantes mayores de 16 años de todo el país, quienes tendrán la posibilidad de competir en la sede Gualeguaychú y acceder a las siguientes instancias del Pre Cosquín 2027.

Esta tercera edición dará continuidad a la participación de Gualeguaychú como sede del certamen nacional, que reúne cada año a artistas de diferentes disciplinas folklóricas en busca de un lugar en el escenario mayor de Cosquín.