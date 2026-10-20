Queda una semana para inscribirse para el Pre Cosquín 2027 que se realizará a fines de octubre
La convocatoria permanecerá abierta hasta el martes 27 de octubre. El certamen se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre, con la participación de artistas de todo el país.
Gualeguaychú transita la última semana de inscripciones para participar del Pre Cosquín 2027, el certamen que brinda a músicos, cantantes y bailarines la oportunidad de acceder al escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
La instancia local se desarrollará los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026 y estará destinada a artistas mayores de 16 años que buscarán clasificar a las siguientes etapas de uno de los certámenes más importantes del folklore argentino.
Organizado por la Dirección de Cultura, el encuentro se realizará por tercer año consecutivo en la ciudad y ofrecerá un espacio para la presentación de distintas expresiones artísticas vinculadas con las tradiciones folklóricas.
Categorías y jurado
La convocatoria contempla 13 categorías:
Solista vocal
Dúo vocal
Conjunto vocal
Solista instrumental
Conjunto instrumental
Solista de malambo masculino
Solista de malambo femenino
Conjunto de malambo
Pareja de baile tradicional
Pareja de baile estilizada
Conjunto de baile folklórico
Canción inédita
Expresión oral folklórica
El jurado estará integrado por Emanuel Ayala, Cristian Capurelli, Andrea Russin y Mauro Gorosito, quienes tendrán a su cargo la evaluación de las presentaciones y la selección de los representantes de la sede Gualeguaychú.
Inscripciones abiertas hasta el 27 de octubre
Los artistas interesados podrán inscribirse hasta el martes 27 de octubre. Para realizar consultas y enviar la documentación correspondiente, deberán comunicarse al correo electrónico [email protected].
La convocatoria está abierta a participantes mayores de 16 años de todo el país, quienes tendrán la posibilidad de competir en la sede Gualeguaychú y acceder a las siguientes instancias del Pre Cosquín 2027.
Esta tercera edición dará continuidad a la participación de Gualeguaychú como sede del certamen nacional, que reúne cada año a artistas de diferentes disciplinas folklóricas en busca de un lugar en el escenario mayor de Cosquín.