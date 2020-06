"Quedamos a centímetros del auto, volaron los escombros sobre nosotros"

Eduardo Leiva, propietario de la casa, aseguró que "nos taparon de tierra y escombros, fue terrible. Muchos elementos pasaron por sobre o por el costado nuestro. Sentimos el ruido y no sabíamos lo que pasaba".

WhatsApp Image 2020-06-12 at 09.12.48.jpeg

"La pared que golpeó esta en el oeste, y nosotros estábamos a dos metros y medio mirando hacia ahí. El sillón en el que estábamos nosotros quedó destruido", relató.

Reveló que "Tengo una pierna ortopédica y no tenia el arnés puesto, no me podía parar. Logré incorporarme y el chofer ya estaba afuera, sentado contra la pared y ensangrentado".

casa destruida Así quedó la vivienda luego del choque.

Agregó que "Lo primero que pensé es que estaba borracho, pero el me dijo que no tomó. Cuando llegó el padre, dueño del auto, fue muy correcto, y me brindó todos los datos del seguro".

"Ahora estoy esperando a defensa civil para que pongan un bloque para tapar los huecos", concluyó.

WhatsApp Image 2020-06-12 at 09.12.15.jpeg

Su hija, Belén, contó que "estaba en la pieza y escuché un ruido, pensé que se caía el techo. Mi mamá gritaba, el chico estaba todo ensangrentado, todo lleno de escombros, todo un desastre".

Agregó que "La ambulancia llegó enseguida y la atendieron a mi mamá y al chico del auto. Ella está bien, el chico creo que tenía un corte en la nariz".

WhatsApp Image 2020-06-12 at 09.12.15.jpeg

"Esta calle la usan como pista, esta curva es bastante peligrosa", aseguró, y su padre acotó que "Todos los días toman la curva a alta velocidad".