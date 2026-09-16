E Área de Adultos Mayores realizará este sábado una nueva edición de “Siga el Baile”, una propuesta que promueve espacios de encuentro, recreación y participación para las personas mayores de la ciudad.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 17 de septiembre y se realizan de manera presencial en la sede del Área de Adultos Mayores, ubicada en Luis N. Palma 691, de 7 a 13 horas.

La quinta edición se desarrollará el sábado 19 de septiembre, desde las 10 horas, en el Polideportivo Norte. Durante la jornada habrá diferentes propuestas recreativas y deportivas, además de música en vivo y baile.

“Siga el Baile” forma parte de las propuestas de encuentro impulsadas por el Área de Adultos Mayores. En su cuarta edición reunió a más de 660 participantes, superando en más de 100 personas la convocatoria registrada en el tercer encuentro.

En aquella oportunidad, la actividad se realizó en los Galpones del Puerto e incluyó newcom, tenis de mesa, golf croquet, tejo, juegos de mesa y tejido, además de espacios recreativos, música en vivo y baile.

La nueva edición se desarrollará en el marco del Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores, que durante septiembre reúne distintas acciones destinadas a promover sus derechos, el buen trato, la autonomía y la participación activa en la comunidad.

Asimismo, la jornada tendrá lugar en vísperas del Día del Jubilado, que se conmemora cada 20 de septiembre, y se suma a la agenda de actividades previstas durante el mes para favorecer el encuentro y la participación de las personas mayores.

Quienes aún no se hayan inscripto podrán hacerlo hasta este jueves 17 de septiembre, de 7 a 13 horas, en Luis N. Palma 691.