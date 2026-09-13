Rosario vivió una de las noches más importantes en la previa deportiva del año. En el entorno del Monumento Nacional a la Bandera, frente al río Paraná, se realizó la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con acceso libre y gratuito para todo el público.

La música argentina fue una de las grandes protagonistas de la noche. La grilla incluyó a Soledad Pastorutti —autora e intérprete de Late el Sur, la canción oficial de los Juegos—, Abel Pintos, el rosarino Juan Carlos Baglietto, el cordobés Luck Ra, Cacho Deicas, el joven Valentino Merlo, el actor y humorista Agustín Rada Aristarán, y la cantante rosarina Mery San Dámaso, que en 2025 formó parte de La Voz.

Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Lito Vitale, y la dirección general del show correspondió a Ariel del Mastro, junto a Sebas Mazzoni como director vocal. La puesta reunió a más de 100 artistas en escena, respaldados por un equipo de producción de unas 400 personas, entre bailarines, cantantes, músicos, vestuaristas, maquilladores, técnicos, iluminadores y coreógrafos.

A ese elenco se le sumaron unos 50 bailarines, entre ellos Camila Esparza, Victoria Di Fabio, Thiago Gallo y Araceli Belén Bogado Ruiz, con un equipo de asistencia coreográfica integrado por Analía Verónica Guzmán, María Sol Figueroa, Mateo Tobías López y Damián Alejandro Gómez.