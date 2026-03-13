La Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini” definió el cuadro de cuartos de final, tras cerrarse el jueves por la noche –con dos partidos– la etapa clasificatoria. Sarmiento y Defensores del Oeste se quedaron con las últimas dos plazas para la segunda ronda.

A primera hora, La Tromba, que necesitaba ganar por cuatro goles para seguir en carrera, cumplió a raja tabla y derrotó a Juventud y Ferrocarriles Unidos de Carbó (Liga de Gualeguay) por 4-0, con tres tantos de Brian Migueles y uno de Yair Izaurralde.

Mientras que, en el segundo y último encuentro de la jornada, Defensores del Oeste venció a Atlético Sur por 5-0 y también sacó boleto para los cuartos de final. Carlos Soria, en dos oportunidades, Luis Kreick, Tomás Ferreira y Andrés Kuiyán anotaron los goles.

De esta manera, Sarmiento y el Tractor celeste se sumaron a Central Entrerriano, Pueblo Nuevo, Unión del Suburbio, Juventud Unida, La Vencedora y Aldea San Antonio (Liga Regional) como los clasificados a la etapa final de este certamen, organizado conjuntamente por la Liga Departamental de Fútbol local y la Dirección de Deportes de Municipal.

Los cruces de cuartos de final, que se disputarán la semana que viene –con días a confirmar– serán: Pueblo Nuevo ante Defensores del Oeste, Central Entrerriano frente a Sarmiento, Unión del Suburbio contra Aldea San Antonio y La Vencedora versus Juventud Unida.

Posiciones finales

Grupo A: Pueblo Nuevo 4, Central Larroque 3 y Juvenil del Norte 1.

Grupo B: Central Entrerriano 6, Camioneros 3 y Sportivo Larroque 0.

Grupo C: Unión del Suburbio 6, Deportivo Urdinarrain 3 y Deportivo Gurises 0.

Grupo D: La Vencedora 6, Independiente 3 y Sud América 0.

Grupo E: Juventud Unida 6, Isleños Independientes 3 y Cerro Porteño 0.

Grupo F: Aldea San Antonio 6, Defensores del Sur 3 y Sporting 0.

Grupo G: Sarmiento 3, Black River 3 y Juventud y Ferrocarriles Unidos 3.

Grupo H: Defensores del Oeste 4, Juventud Urdinarrain 2 y Atlético Sur 1.

Cuartos de final

Pueblo Nuevo vs. Defensores del Oeste

Central Entrerriano vs. Sarmiento

Unión del Suburbio vs. Aldea San Antonio

La Vencedora vs. Juventud Unida