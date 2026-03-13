EDICIÓN 2026
Quedó definido el cuadro de cuartos de final de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”
Durante la semana se completó la tercera y última fecha de la fase de grupos. De los ocho clasificados siete son de la ciudad y el restante, uno de los dos invitados que tuvo esta edición.
La Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini” definió el cuadro de cuartos de final, tras cerrarse el jueves por la noche –con dos partidos– la etapa clasificatoria. Sarmiento y Defensores del Oeste se quedaron con las últimas dos plazas para la segunda ronda.
A primera hora, La Tromba, que necesitaba ganar por cuatro goles para seguir en carrera, cumplió a raja tabla y derrotó a Juventud y Ferrocarriles Unidos de Carbó (Liga de Gualeguay) por 4-0, con tres tantos de Brian Migueles y uno de Yair Izaurralde.
Mientras que, en el segundo y último encuentro de la jornada, Defensores del Oeste venció a Atlético Sur por 5-0 y también sacó boleto para los cuartos de final. Carlos Soria, en dos oportunidades, Luis Kreick, Tomás Ferreira y Andrés Kuiyán anotaron los goles.
De esta manera, Sarmiento y el Tractor celeste se sumaron a Central Entrerriano, Pueblo Nuevo, Unión del Suburbio, Juventud Unida, La Vencedora y Aldea San Antonio (Liga Regional) como los clasificados a la etapa final de este certamen, organizado conjuntamente por la Liga Departamental de Fútbol local y la Dirección de Deportes de Municipal.
Los cruces de cuartos de final, que se disputarán la semana que viene –con días a confirmar– serán: Pueblo Nuevo ante Defensores del Oeste, Central Entrerriano frente a Sarmiento, Unión del Suburbio contra Aldea San Antonio y La Vencedora versus Juventud Unida.
Posiciones finales
Grupo A: Pueblo Nuevo 4, Central Larroque 3 y Juvenil del Norte 1.
Grupo B: Central Entrerriano 6, Camioneros 3 y Sportivo Larroque 0.
Grupo C: Unión del Suburbio 6, Deportivo Urdinarrain 3 y Deportivo Gurises 0.
Grupo D: La Vencedora 6, Independiente 3 y Sud América 0.
Grupo E: Juventud Unida 6, Isleños Independientes 3 y Cerro Porteño 0.
Grupo F: Aldea San Antonio 6, Defensores del Sur 3 y Sporting 0.
Grupo G: Sarmiento 3, Black River 3 y Juventud y Ferrocarriles Unidos 3.
Grupo H: Defensores del Oeste 4, Juventud Urdinarrain 2 y Atlético Sur 1.
Cuartos de final
Pueblo Nuevo vs. Defensores del Oeste
Central Entrerriano vs. Sarmiento
Unión del Suburbio vs. Aldea San Antonio
La Vencedora vs. Juventud Unida