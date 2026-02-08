Anoche, Defensores de Puerto Vilelas hizo historia y se metió por primera vez a la final por el ascenso, tras ganar la Región Litoral Norte del Torneo Federal Regional Amateur.

Los chaqueños había ganado en Misiones el partido de ida la final regional por 1-0 y anoche empataron 1 a 1 (global 2 a 1) en la revancha. Gustavo Carballo abrió la cuenta para los locales, mientras que Leonardo Galeano logró la igualdad para los misioneros, que no pudieron dar vuelta la serie y terminaron con diez futbolistas, por la expulsión de Agustín Vallejos

De esta manera, Defensores de Puerto Vilelas jugará su primera final por un ascenso al Federal frente al ganador de la Región Litoral Sur, que se define esta noche entre Juventud y Ben Hur de Rafaela, con la serie parcialmente a favor del Decano tras la victoria 3 a 1 en el partido de ida.

El encuentro decisivo entre los chaqueños y los gualeguaychuenses o santafesinos se jugará el próximo domingo en escenario neutral y a definir.