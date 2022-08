Asesinó de 66 puñaladas a su ex mujer, Claudia Schaefer.

A pocos días de cumplirse siete años del crimen de Claudia Schaefer, la mujer degollada y asesinada de 66 puñaladas en el vestidor de una casa del country Martindale de Pilar, la Justicia bonaerense le comunicó al femicida Fernando Farré que su condena a prisión perpetua quedó firme y que recién en 2050, tras haber pasado 35 años encarcelado, podrá pedir la libertad condicional, informaron fuentes judiciales.

La notificación –a la que accedió Télam-, fue remitida por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro al director de la Unidad 41 de Campana, penal donde actualmente Farré cumple la pena máxima.

Allí se le informó formalmente al encausado que no habiendo presentado su defensa un recurso extraordinario o de queja ante la Suprema Corte bonaerense, el último fallo de Casación que confirmó su condena "adquirió firmeza el 11 de febrero de 2022".

"Téngase por culminada la vía recursiva y habiendo adquirido firmeza el fallo condenatorio recaído en este proceso, practíquese cómputo de pena", señala la notificación judicial.

Al tratarse de una sentencia a "prisión perpetua", ya que Farré fue condenado como autor de un "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por tratarse de un femicidio", no se fija fecha de vencimiento de la pena, pero sí, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Código Penal, el momento a partir del cual podrá solicitar la libertad condicional, que es tras pasar 35 años encarcelado.

La notificación detalla que Farré "se encuentra ininterrumpidamente privado de su libertad desde el día 21 de agosto de 2015", por lo que estará en condiciones de solicitar la condicional "a partir del día 20 de agosto de 2050".

Con estos plazos, el ex CEO de multinacionales de cosméticos que cometió el femicidio cuando tenía 52 años y ahora tiene 59, recién podrá pedir el beneficio de la condicional cuando tenga 87.

El único recurso que tendrá para salir antes del penal es que le otorguen la prisión domiciliaria cuando el 7 de abril de 2033 cumpla los 70 años o por alguna razón de salud.

Sin embargo, el propio Farré y su nuevo abogado, Omar Saker, aseguraron a la agencia de noticias Télam que haber dejado firme el fallo en provincia fue una "estrategia" para sacar la causa de la justicia bonaerense, donde consideran que hubo irregularidades, y pedir en el futuro una revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"La estrategia es llegar a la Corte Suprema de Nación a través de una acción de revisión que conduzca a la nulidad del juicio", dijo Farré en un intercambio de mensajes vía celular con Télam, desde la cárcel de Campana.

"Hubo nulidades que no fueron atendidas, contradicciones de un policía en el juicio, falsos testigos preparados por las fiscales y errores en las instrucciones que el juez le dio al jurado que me condenó. Además, mi perito de parte, el psiquiatra Enrique De Rosa, me declaró inimputable en su informe en disidencia", agregó el condenado.

"Atento a la suma de irregularidades en el desarrollo de esta causa, ya no tiene sentido seguir insistiendo en esta jurisdicción. Decidimos no apelar más y presentarnos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", explicó el abogado Saker.