La condena a dos policías por privar ilegítimamente de la libertad a una adolescente y cometer abuso de autoridad en un contexto de violencia de género adquirió firmeza luego de que se agotaran las instancias recursivas de la defensa. Por ello, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú dispuso el comienzo de la ejecución de las penas dictadas en marzo de 2025.

Los condenados son el excomisario Raúl “Pichi” Guido —exjefe de la Comisaría Quinta de Pueblo Belgrano— y el funcionario César Hernán Rodríguez. Ambos recibieron dos años de prisión condicional y una inhabilitación especial de dos años y ocho meses para ejercer cualquier cargo público.

El último paso procesal se produjo el 22 de octubre de 2026, al rechazarse el recurso extraordinario federal. En su resolución, el juez Tobías Podestá explicó que, según la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la eventual presentación de una queja ante la Corte Suprema de la Nación no suspende la ejecución de la sentencia, por lo que el cumplimiento de las penas rige desde el 1° de noviembre.

El caso ocurrió en la madrugada del 7 de febrero de 2021, durante las restricciones de circulación por la pandemia. Cuatro jóvenes trasladaban en auto a una amiga de 16 años hasta su casa en Pueblo Belgrano cuando fueron interceptados en un control policial cerca de las termas.

Guido y Rodríguez impidieron que el vehículo continuara, pero el jefe policial le ofreció a la adolescente llevarla a su domicilio en el patrullero. Sin embargo, tras subir a la unidad, los funcionarios desviaron el recorrido hacia una zona alejada, le exigieron que no hablara y le quitaron el celular desbloqueado.

Uno de los policías revisó sus fotos y redes sociales. Según la denuncia, le realizaron comentarios e insinuaciones de contenido sexual, además de gestos de la misma connotación, mientras la joven exigía volver. Finalmente la dejaron en una esquina cercana a su casa, habiéndola agregado previamente a sus cuentas personales de Instagram.

En el juicio oral de marzo de 2025, el juez Mariano Caprarullo los halló responsables de privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad en concurso ideal y en contexto de violencia de género.

Tras más de un año y medio de apelaciones rechazadas en todas las instancias superiores, la condena quedó firme y los dos expolicías ya cumplen las sanciones dispuestas por la Justicia.