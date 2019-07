Quedó todo grabado: A Juan Acosta le perdonaron una multa y les regaló $200 a los agentes 

En plena nota, Acosta exclamó: “Pará que tengo a la poli” y dejó de hablar con los periodistas pero dejó el celular encendido, por lo que se escuchó su diálogo con la Policía que lo detuvo.

Entonces, el público y quienes lo entrevistaban se enteraron al aire de que el actor iba manejando por la ruta mientras daba la entrevista.

Además, se pudo escuchar que Acosta tenía la VTV (Verificación Técnica Vehicular) vencida e iba con las luces apagadas: “¡Pero la pu… madre! ¿Cuándo las apagué?”, dice él en el audio.

Juan Acosta

Tras varios segundos de incertidumbre, el humorista retomó la charla y contó lo sucedido: “Hola, ¡me paró la policía! No puedo hablar por teléfono en la ruta. Me pararon y les dije que estaba haciendo una nota”

“Me dijeron ‘mirá Juan, no tenés la VTV y venís con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar’. Le di dos gambas para el café. Aclaro que no me mangaron sino que se los quise dar yo. Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes y no me di cuenta”, cerró Acosta, generando aún más polémica.