Un nuevo hecho de vandalismo afectó ayer por la tarde a miles de usuarios de telecomunicaciones cuando desconocidos atacaron un gabinete de la empresa Telecom que alojaba tendido de fibra óptica. El episodio provocó un corte masivo de servicios que impactó a cerca de 5.000 a 5.500 clientes, quienes quedaron sin señal, internet y televisión por cable (Flow) durante varias horas. Repercutió en calle Arigo de Elias, Barrio 140, Barrio 338, Barrio 62 viviendas y Barrio 348.

Según detalló a Ahora ElDía personal técnico de la empresa , los delincuentes habrían actuado bajo la falsa creencia de que en el interior del armario había cableado de cobre. “Pensando que todavía existe cobre, quemaron el armario para luego ir cortando el cobre que se encuentra en esas instalaciones, pero la realidad es que hoy todo es fibra óptica”, explicaron. Sin embargo, lejos de obtener algún material de valor, los atacantes destruyeron equipamiento esencial para la prestación del servicio.

El daño fue considerable: la quema y el corte de la fibra dejó sin conectividad a más de 5.500 personas en los sectores afectados. Las tareas de reparación demandaron varias horas de trabajo especializado. “Esto nos lleva mucho tiempo porque hay que fusionar pelo por pelo en la fibra óptica”, señalaron fuentes técnicas sobre la complejidad del operativo.

Las cuadrillas comenzaron a trabajar entre las 19 y las 19.30 horas, y las labores se extendieron hasta aproximadamente la 1.30 de la madrugada, momento en que el servicio logró restablecerse de manera paulatina.

Desde la compañía remarcaron que no se trata de un hecho aislado. Recordaron que el año pasado se registró un ataque similar en inmediaciones del hospital, donde los trabajos de restitución se extendieron desde las 8 de la mañana hasta las 19. “Nos siguen pegando fuerte”, lamentaron.

En cuanto a las acciones legales, informaron que ya se realizaron las denuncias correspondientes ante la Justicia. “Ya nos presentamos e hicimos todo el papeleo. Inclusive hoy a la mañana estuve hablando con la gente de Policía para adentrarnos en el tema”, indicaron.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades judiciales, mientras la empresa evalúa los daños