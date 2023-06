En una entrevista en Ahora Cero Radio, Poletti expresó que “de alguna manera todos hacemos hacemos política. Hasta el momento lo hacía desde desde el lado sindical pero nunca había incursionado en la política partidaria. Realmente creía que por mi trabajo debía ser imparcial, pero ante la propuesta de Pablo Echandi, acepté. Realmente no me lo esperaba pero me me pareció que era era el momento de meterme de participar y más que nada hoy que la mujer está en esta movida que creo que que le va a hacer bien a la política y a la sociedad”.

Aseguró que “Pablo es una persona comprometida; he visto de su honestidad, creo que ha sido una persona que se ha mantenido siempre en sus ideas y en sus dichos y creo mucho en eso: en ser honesto, en mostrarse uno tal cual es y no cambiar”.

En cuanto a su forma de hacer política, Sonia expresó que siempre ha sido “una persona del diálogo y creo que enaltecemos a la política si cada uno nos dedicamos a hablar de nuestro proyecto, de las aspiraciones que uno uno tiene para para la ciudad y no meternos enla opinión del otroy en ponernos a juzgar lo que uno u otro hace. Yo creo que va por ahí el tema; que uno tiene realmente que creer en lo que está haciendo y de ahí ponerle fuerza, compromiso y capacitarse para tratar de hacerlo lo mejor posible”.

Por otra parte, adelantó que están trabajando en los equipos de gobierno con muchos nombres firmes y también en la posible lista de concejales que acompañarán la fórmula. En este sentido descartó la posibilidad que Juan Ignacio Olano o Alejandra Leissa repitan su tarea en las bancas del HCD.

LA ENTREVISTA COMPLETA