Un joven de 28 años quedó involucrado en una investigación por una presunta estafa cometida contra un comercio gastronómico de Paraná.

El hecho ocurrió durante la noche de este miércoles, cuando la Policía fue convocada a un domicilio de calle Almirante Brown a raíz de la denuncia de un comerciante. Según relató, había entregado un pedido de sushi por $100.000 que habría sido abonado mediante un comprobante falso de Mercado Pago.

En el lugar, los policías identificaron a un hombre de 28 años y constataron que su teléfono celular había sido restablecido a la configuración de fábrica.

Por disposición de la Fiscalía, el hombre quedó supeditado a la causa y se secuestró el celular para avanzar con la investigación.