En horas de la mañana, personal de Comisaría Segunda, con colaboración de efectivos de Comisaría Primera, intervino ante un aviso recibido por un vecino, quien alertó sobre la presencia de dos hombres que estarían forzando una puerta en la zona de Goldaracena y Montevideo.

Ante esta situación, los uniformados se dirigieron rápidamente al lugar y, tras realizar las primeras averiguaciones, lograron individualizar a los sospechosos en inmediaciones de España y Concordia.

Se procedió a la aprehensión de dos hombres, de 44 y 46 años, quienes fueron trasladados a dependencia policial y puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de una causa por Supuesta Tentativa de Robo.

La intervención se inició a partir del llamado de un vecino, cuya rápida comunicación permitió la actuación policial.