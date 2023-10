Una decena de barcos pesqueros pintados de naranja reciben la carga de cajones que les arrojan desde el playón del puerto. Los estibadores acumulan hasta diez cajones y los revolean a cubierta. No hay sutilezas en sus movimientos. El frío -es una noche helada de fines de junio- y el tiempo apremian. Como el puerto de esta ciudad no tiene suficiente profundidad, deben cargar y descargar antes de que baje la marea. El ruido del plástico estrellándose es ensordecedor. Muchos de los cajones, que se apilan entre la bodega y el techo de la cabina del barco, se rompen. Ya no servirán para la pesca del día.

A 400 kilómetros de allí, una playa desierta -paraíso de elefantes marinos y ballenas- está repleta de esos mismos cajones rotos, deshechos contaminantes de la industria pesquera.

Las imágenes de esa y otras playas de Chubut de difícil acceso, pero de un enorme valor ambiental, llenas de basura plástica ya son famosas. Se hicieron virales luego de que las difundiera, entre otros, Yago Lange, un deportista olímpico de vela devenido en militante ambiental. Esas publicaciones en redes sociales se convirtieron en un dolor de cabeza para el gobierno provincial, que tuvo que explicar porque algunas de las costas de Península Valdés, una de las zonas más afectadas, espacio de cría y reproducción para la ballena franca austral y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, se habían convertido en un juntadero de plástico viejo.

Nadie duda de que esos cajones se caen, o los tiran, los buques pesqueros en alta mar. La pregunta es por qué ocurre y cómo podría evitarse. El medio nacional La Nación recorrió junto a Yago Lange 1000 km entre Comodoro Rivadavia, Camarones, Rawson y Puerto Madryn tratando de entender el problema. Visitaron el puerto pesquero y las áreas naturales protegidas. También navegarons entre las olas y los lobos marinos de la Bahía de Camarones y por el Golfo Nuevo en una tarde de mar plácido, rodeados de ballenas y delfines que se acercaban, curiosos, a nuestra lancha. Hablaron con funcionarios provinciales, empresarios pesqueros, capitanes, estibadores del puerto, activistas ambientales y científicos. El resultado es el documental ¿Quién arruinó el mar argentino? Un road trip patagónico tras las huellas de la contaminación, que presentamos hoy.

En el audiovisual, Diana Friedrich, una naturalista que coordina el proyecto Patagonia Azul para la Fundación Rewilding, explicó que“El mar cumple una función esencial para nuestra supervivencia. El 50% del oxígeno proviene del mar”. La iniciativa trabaja en la restauración del litoral marino en la costa de Chubut e impulsa actividades económicas de turismo en reemplazo de la economía extractiva. Friedrich y Rewilding son aliados de Lange en la cruzada para limpiar las playas de cajones.