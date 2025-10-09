Hallaron a un motociclista muerto en Chajarí, departamento Federación. El hallazgo se produjo este miércoles por la tarde y se esperan resultados de la autopsia que comenzará a las 13 en la Morgue Judicial de Concordia, según informaron fuentes policiales. Entre las pertenencias del fallecido había drogas y más de $300.000 en efectivo.

Quién era el joven hallado muerto en Chajarí

El joven fue identificado como Lucas Capillera, de 30 años. La Policía había sido alertada minutos antes de las 18:30 de un siniestro vial en Avenida 28 de Mayo, casi Belgrano. Al llegar, se observó que en una de las cunetas yacía el cuerpo de la víctima, sin lesiones o golpes visibles pero con su cabeza sumergida en el agua. A su costado, la moto Honda Wave en la que se dirigía.

Personal médico del Hospital Santa Rosa fue convocado al lugar por las autoridades policiales y confirmaron que no había signos vitales, por lo que no fue trasladado hacia el nosocomio. Además, al momento de la requisa, los uniformados encontraron envoltorios con 9,7 gramos cocaína y un total de $344.000.

¿Hubo otro vehículo involucrado en el hecho?

La fiscal Dalia Verdura Pons ordenó las primeras directivas de la investigación. Por estos momentos, se intenta reconstruir el recorrido realizado por el motociclista a través de las cámaras de seguridad de la zona. Si bien no hay demasiados dispositivos, se trabaja con el material existente para dilucidar si hubo otro rodado que pudiera haber tenido participación en el episodio.

Antecedentes médicos, otra de las líneas de investigación

De acuerdo a fuentes policiales, Capillera contaba con antecedentes vinculados a la venta de estupefacientes pero, además, también brindaron detalles a AHORA de un episodio ocurrido con anterioridad, en el que el joven habría sufrido un ataque relacionado con un trastorno cerebral crónico, aparentemente, epilepsia.

¿Qué pasó con su celular?

El dispositivo de Capillera estaba en poder de una familia que, circunstancialmente, había pasado por el lugar del hecho y levantado de la calle el teléfono, sin advertir la presencia del cuerpo. Como el celular estaba desbloqueado, lograron comunicarse con los familiares de la víctima para devolverlo. También se aguardan las pericias sobre el móvil.



