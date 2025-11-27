Un trágico accidente ocurrió este miércoles por la tarde en la ciudad de Mar del Plata, donde una mujer de 33 años murió tras caer desde 25 metros de altura de un acantilado. El hecho ocurrió mientras intentaba sacarse una foto.

La víctima fue identificada como Leticia Lembi, una periodista de 33 años oriunda del partido bonaerense de Tres Arroyos. La mujer, además, coordinaba una agencia consultora en negocios digitales y se encontraba en Mar del Plata como parte de una actividad de la compañía.

Según las primeras informaciones, el episodio ocurrió en una escalera de acceso a la playa, en el sector de la Barranca de Los Lobos, a la altura del kilómetro 535 de la Ruta 11. La mujer cayó desde una plataforma de hormigón en mal estado, ubicada cerca de la bajada.

La periodista era oriunda del partido bonaerense de Tres Arroyos (Facebook)

Testigos aseguraron que estaba intentando tomarse una foto. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente permanecen sin esclarecerse.

Las autoridades determinaron que Lembi se encontraba acompañada por un primo y otros amigos cuando ocurrió el accidente. El grupo había llegado hasta la plataforma superior, un lugar habitualmente visitado por turistas pese al estado precario de la estructura.

Tras la caída, murió en el acto. A pesar de la llegada de una dotación de bomberos de San Patricio, el equipo de Rescate y Riesgos Especiales, una ambulancia del SAME, patrulleros y personal de la Municipalidad, no lograron reanimarla.

El fiscal Carlos Russo, quien se presentó en la escena para supervisar las actuaciones y obtener un panorama preciso de lo sucedido, apunta a una muerte accidental.

Al momento del accidente, estaba intentando tomarse una foto (Facebook)

Quién era Leticia Lembi

La víctima era periodista recibida de la Universidad de La Plata (UNLP), donde obtuvo la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social. Anteriormente, había estudiado en el Colegio Holandés de Tres Arroyos, de donde era oriunda.

Lembi se encontraba en Mar del Plata como parte de una actividad de Onlera, una agencia consultora en negocios digitales. Allí se desempeñaba como coordinadora estratégica.

Medios locales indicaron que la empresa especializada en estrategias para la era digital había sido fundada su primo Santiago Escudero. El CEO también se encontraba en el lugar cuando sucedió todo.

Según información de La Capital de Mar del Plata, durante los veranos Lembi colaboraba ocasionalmente como corresponsal en Claromecó para el diario La Voz del Pueblo.

Desde ese medio local describieron a Lembi como una “profesional entusiasta” y detallaron que formó parte del equipo en enero y febrero de 2020: “En este breve tiempo compartido, se mostró siempre muy predispuesta y amable. Con ganas de hacer y aportar en la generación de contenidos. En este contexto, intervino en la tradicional labor periodística durante las 24 Horas de la Corvina Negra".

Además, era conocida por su afición a los perros y por su pertenencia a una familia reconocida en Tres Arroyos. Su padre fue dueño de la tienda Casa Evaristo, un comercio tradicional de la localidad que cerró después de más de ochenta años de actividad.

Meses antes del incidente, un usuario de redes sociales advirtió sobre el estado peligroso del acantilado y recomendó evitar el acceso al sitio con niños.

El video, difundido por el canal de YouTube Mar del Plata Notidata, incluye el mensaje: “Entrada a escalera de barranca de los lobos. Precaución. No recomendable para niños”.