Quién era Martín Braun, porqué lo asesinaron y el pedido de su familia

El joven de 33 años murió a causa de golpes ocasionados con un palo. Pocas horas después fue detenido el único sospechosos de asesinarlo, Santiago Sánchez, a quien se le dictó una preventiva de 35 días.

Martín era el menor de siete hermanos, trabajaba en la zona de quintas del Gualeyán, el lugar donde vivió durante un tiempo toda la familia. Cumplía labores en chacras de la zona y luego retornaba a su casa. Esa era su vida. Le gustaba la música, fanático de Leo Mattioli, y nada más.

martin braun.jpg

"Una persona sencilla que no merecía terminar sus días de esta manera a manos de un delincuente y asesino que sació su sed de matar, quitándole la vida en forma salvaje, artera y con un alto grado de alevosía”, reprochó Pedro Braun, hermano de la víctima, quien acompañado de su esposa charló con Radio Cero y ElDía.

“Esa noche que terminó siendo trágica me encontraba con mi madre despidiendo el año en Pueblo Belgrano, luego me fui a dormir y me levanto temprano para tomar unos mates, mientras mi madre descansaba, cuando llegó mi hermano mayor Esteban y me dio la noticia de que había fallecido Martín, sin tener mayores detalles”, relató sobre el fatídico 1 de enero.

“Todavía no podemos entender ni encontrarle explicación a lo que pasó, es como que nos cuesta aceptar lo que sucedió. Es como que mi hermano me sigue esperando en el Gualeyán. No se, no sabemos con la familia cuando vamos a caer de que lo asesinaron a mansalva y que ya no está”, expresó.

Pedro contó que su mamá Adelina "está destruida", y lamentó que "no hay consuelo, lo único que quiere es que le devuelvan a su hijo, no entiende razones y se pregunta una y otra vez porqué lo mataron”.

"Lo mató por el gusto de matar"

Pedro aseguró que “lo peor de todo esto es de que se trató de una muerte que se pudo haber evitado, quien lo ejecutó a sangre fría es una mente perversa que lo mató por el gusto de matar, teniendo en cuenta que no hubo discusión ni nada entre el asesino y mi hermano".

asesinato

Acerca de porqué Martín pasó las fiestas con Santiago Sanchez, su hermano manifestó que "primero pasó con un tío nuestro y en horas de la madrugada se sumó a una sobremesa en una casa que está casi al lado de la vivienda familiar, en la que nos conocen a todos porque somos vecinos de años”, y añadió que "se encontraba este delincuente porque es hermano de una chica que también estaba en esa mesa, que también es una conocida de muchos años”.

Pedro cuestionó que "se habló mucho y mal de que Martín se habría sobrepasado con esa chica cuando no fue así. La misma mujer se puso en contacto con nuestra familia para decirnos lo que pasó, tal es así que va a estar con nosotros en la marcha pidiendo justicia".

"Ella me confirmo que Martín jamás le faltó el respeto”, completó.

Marcha por justicia

Pedro destacó la actuación de la Justicia, que le dictó 35 días de prisión preventiva al presunto asesino, pidió que permanezca preso y valoró también a la policía que "en cuestión de minutos detuvo a Sànchez". Sin embargo, el motivo de la movilización que será este jueves a las 19:30 (partirá de 25 y Rocamora y se dirigirán hacia tribunales) es que “se cambie la caratula y se agregue la alevosía".

"Seguirlo a Martín que presentaba un estado de ebriedad que le impedía sostenerse, ingresar a la casa, pensando lo que todos sabemos, agarrar un palo (una madera que hace las veces de tranca en la habitación) y con eso golpearlo cuando estaba dormido una y otra vez hasta matarlo... creemos que eso es alevosía", fundamentó el hermano de la víctima.

Además, comentó que algunos vecinos habrían visto a Sánchez caminar con el palo en la mano, gritando “lo maté” como gesto de victoria.