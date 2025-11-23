Alejandra Monteoliva se convirtió en la nueva ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, quien será la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado desde el 10 de diciembre. En el mismo documento, Casa Rosada informó que el jefe del Estado Mayor General del Ejército Carlos Alberto Presti es el nuevo ministro de Defensa, sustituyendo a Luis Petri, que asumirá en la Cámara de Diputados.

El anuncio fue oficializado por la ministra y por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, que informó que "la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva Ministra de Seguridad Nacional".

A continuación, detalla que "Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la 'Doctrina Bullrich', que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina".

A través de sus redes sociales, Javier Milei también le dio la bienvenida a ambos ministros: "Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente".

En el comunicado oficial, el Gobierno destaca que "ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023" y remarca que "la Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas".

La trayectoria de Alejandra Monteoliva

Oriunda de Córdoba, Alejandra Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, concretó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia.

En ese país, se desempeñó como académica, tanto como directora de la Carrera de Ciencia Política como de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Javeriana.

