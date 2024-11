A sus 32 años, Camila Giorgi sorprendió al mundo del tenis con el anuncio de su retiro en medio de profundas dudas sobre qué la había precipitado a tomar esa determinación. En su paso por el deporte quedaron los cuatro títulos en Hertogenbosch 2015, Linz 2018, Montréal 2021 y Mérida 2023, los cuartos de final alcanzados en Wimbledon 2018 y más de USD 6.400.000 ganados en el circuito, según la información oficial de la WTA. Hoy, la italiana con raíces argentinas se mantiene cercana a sus orígenes luego de alejarse de la disciplina, ya que se encuentra en Argentina y acaba de confirmar su noviazgo con Ramiro Marra, legislador por La Libertad Avanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y ex candidato a Jefe de Gobierno porteño.

En la previa al encuentro con victoria de la selección argentina de fútbol ante Perú en La Bombonera, la mujer habilitó el formato de preguntas y respuestas en Instagram para que sus más de 700.000 seguidores le dejaran distintos comentarios y ella los pudiera abordar. Allí, habló de su padre, Sergio, un ex combatiente de Malvinas que emigró a Italia a estudiar tras la guerra y se casó con Claudia, una ciudadana de ese país. Y también empezó a desenrollar el ovillo de su historia de amor con el político.

La modelo reveló que ambos se conocieron en la oficina de Marra. “Amor a primera vista”, lo describió. Además, no tuvo dudas cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de Argentina: “Mi novio”. La hincha confesa de Boca Juniors eligió la pizza, el mate y el asado antes que el sushi, la gaseosa cola y el locro, y declaró abiertamente que iba a hinchar por la Albiceleste.

Esta fue una de las pocas veces que la ex número 26 del mundo se ha referido a su vida amorosa, después de que a principios de octubre había revelado que mantenía una relación con un estadounidense en una entrevista con el Canal 5 de Italia: “Es un momento bonito, estamos bien y vivimos el día a día”. Sin embargo, ese vínculo quedó atrás porque Giorgi y Marra se mostraron muy enamorados en una foto subida en la cuenta oficial de la europea, en la que se los vio sonrientes con la camiseta del Xeneize puesta. La elección de la fecha no fue casual, ya que incluyó un mensaje muy especial para su novio: “Feliz cumpleaños amor”.

Vale recordar, Camila Giorgi había ocupado la primera plana de los principales diarios italianos el 10 de mayo pasado porque su nombre figuró en la nómina de jugadoras retiradas de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), el organismo que también está vinculado a los informes sobre suspensiones por amaño o dopaje. Las suspicacias en torno a esta decisión motivaron múltiples teorías, aunque el asunto no tenía “nada que ver con el dopaje” precisaron en el diario Corriere della Sera y tampoco había constancia de controles fallidos ni de positivos suyos, según aclararon en Italia.

A pocas horas de la viralización de su caso, le dijo adiós al deporte a través de sus redes sociales: “Estoy feliz de anunciar formalmente el retiro de mi carrera como tenista. Estoy muy agradecida por su maravilloso amor y apoyo durante tantos años. Aprecio todos los hermosos recuerdos. Ha habido muchos rumores inexactos sobre mis planes de futuro, así que espero poder ofrecer más información sobre las emocionantes oportunidades que me esperan”. Incluso, un seguidor le preguntó si existía alguna posibilidad de verla en una cancha de tenis en algún momento y la flamante pareja de Ramiro Marra descartó su retorno al circuito: “Nunca, cuando cierro una puerta no la vuelvo a abrir”.

Las miradas estaban puestas en una reciente acusación de la Fiscalía de Vicenza durante una investigación por la emisión de certificados de vacunación de COVID-19 falsos. Otro de los rumores en el mundo del tenis tenía relación a un “importante litigio con la Agencia Tributaria y por ello habría perdido sus propias huellas junto con el resto de la familia”, pero estas opciones solo eran “hipótesis”, resumió la Gazzetta dello Sport.

En cuanto a la primera alternativa, Il Giornale Di Vicenza había advertido durante los primeros días de marzo que el fiscal Gianni Pipeschi había solicitado procesar a 25 personas en el escándalo de las supuestas vacunaciones falsas de COVID-19 y, “entre los sospechosos” por los cuales el fiscal planteó iniciar el proceso de una investigación preliminar, aparecía una famosa cantante conocida como Madame y la tenista Giorgi, “que acabó en la investigación junto con su hermano, su madre y su padre”.

En abril pasado, Camila se defendió de las acusaciones en charla con el Corriere: “Las investigaciones en curso son sobre la doctora de Vicenza, que mencionó nombres de personajes famosos para cubrirse las espaldas, no sobre mí. Estoy vacunada en varios sitios: vacunada y tranquila. Si no, no habría podido jugar estos últimos meses, como lo he hecho. Para mí esta historia se acabó”.

A principios de octubre, la -ahora- ex tenista también se refirió a las acusaciones vinculadas a los problemas fiscales en Italia y al supuesto robo de muebles, hecho por el cual habría elegido dejar ese país con destino a Estados Unidos. Derivó las responsabilidades en la negligencia de personas encargadas de manejar este tipo de situaciones: “Mi familia no estaba al tanto de la situación fiscal, los problemas surgieron por culpa de las personas que me gestionaban. Cuando firmé para retirarme, estalló el caos. Nunca nos asustamos, cambiamos a las personas que me gestionaron y ahora estamos en orden”.

Lo cierto es que Camila Giorgi se mantiene alejada de esos trascendidos y disfruta los placeres de vivir en suelo paterno. “No me muevo más”, escribió en sus redes cuando le preguntaron si se iba a quedar en Argentina. Tiempo atrás, en una entrevista con el periodista Danny Miche se declaró “enamorada” del país y mantenía su deseo de establecerse en este lugar de Sudamérica: “Fue una aventura extraordinaria, un viaje importante que me reconectó con mis raíces. Vi amigos, parientes, la familia se reunió. Por una vez fui un turista. Le dije a mi padre: ‘Quiero vivir acá’. Ojalá que sea dentro de poco. Soy italiana, pero nunca me pude acostumbrar mucho a Europa”.