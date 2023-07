La candidatura de Camila Ronconi a la viceintendencia fue una sorpresa para muchos, pero no para ella misma: “Fue una gran alegría, me lo esperaba porque estoy hace muchos años y en la militancia política desde diferentes sectores”, comenzó expresando en Ahí Vamos (Ahora Cero Radio).

"Primeramente en la universidad como muchos y muchas en la juventud peronista, en la Universidad de La Plata cuando estudié Derecho, y después ya en lo que es la Juventud Peronista directamente en La Plata, y después cuando me volví a Guale hace ya casi diez años seguí militando en diferentes sectores, en cuestiones sociales y en cuestiones políticas; entonces era algo que me esperaba”, contó Ronconi.

“Tomo la política como una forma de vida, la entiendo como una vocación de servicio. La política me llamó a mi vida más que nada por una cuestión de entrega hacia los demás, que estuvo muy ligada al origen católico de mi familia al principio: iba a la guardería Nazaret cuando era gurisa acá en Gualeguaychú a tocar la guitarra en la Navidad, y después entendí que no podía cambiar la vida desde un lugar desde la Caridad, que es una caridad que hoy reconoce también el Papa, pero también en la última encíclica nuestro Papa argentino dice que la otra forma de cambiar la vida de las personas es entregándose a la política, entregándose de verdad de forma honesta, de forma transparente como lo hace este proyecto al que me sumé”, relató acerca de sus inicios, y con respecto a su rol actual mencionó que “primero a trabajar como una asesora legal, después con la responsabilidad en la Dirección de Ambiente, que es una responsabilidad que disfruto mucho. Primero fue un grandísimo desafío, yo había hecho una especialización en derecho ambiental y había acompañado ya tres años a la directora anterior, así que fue algo que asumí con muchísima alegría y lo he disfrutado mucho estos años, porque hemos construido muchísimo en políticas ambientales”.

“Somos pioneros en Gualeguaychú y podemos dar mucha cuenta de eso, porque todas las semanas recibimos academias, instituciones, otros municipios, otros espacios de gobierno, muchísimos espacios educativos, que vienen a conocer nuestras políticas ambientales, así que por ese lugar uno cuando está en la política espera la posibilidad de tener nuevas responsabilidades”, resaltó la candidata a viceintendenta.

“Nuestro espacio ha crecido muchísimo, entonces cuadros políticos y técnicos de gestión de compañeras había muchísimas, somos muchas que podemos reunir las condiciones de ser la compañera de fórmula… yo con Martín (Roberto Piaggio) vengo trabajando hace muchos años, y por supuesto se construyó de forma colectiva con muchísimo debate, en un espacio que todo este año dio el debate, más allá de también estar gobernando, así que por un lado no me sorprendió, lo tomé con mucha alegría, y además es una lista en sí que tiene una representatividad de muchísimas compañeras, de espacios propios, de nuestro espacio piaggista, pero también de organizaciones sociales de diferentes espacios de nuestra comunidad, así que es muy representativa y con un gran consenso”, destacó Ronconi.

Por otra parte, con respecto a su rol como directora de Ambiente, sostuvo que “a mí me da mucho orgullo contarles que nosotros tenemos una Dirección de Ambiente que es la más grande de la provincia de Entre Ríos, está compuesta por todo lo que tiene que tener, hay bromatólogos, biólogos, licenciados en gestión que son de la Universidad Autónoma Entre Ríos, que tiene la carrera acá en Gualeguaychú, hay técnicos en salud ambiental, tenemos una diversidad de profesionales incluso más grande que lo que es la Secretaría de Ambiente de la provincia. Esto tiene que ver con nuestra historia, nosotros estamos marcados por la lucha colectiva contra la contaminación de las pasteras en Fray Bentos, entonces por supuesto que fue creciendo esta dirección, porque este trabajo se puede hacer con el recurso humano que uno tiene, y las herramientas y el transporte. Hace poquito nosotros pudimos acceder a un nuevo vehículo para la dirección porque son muchísimas las actividades que se hacen y en muchas somos pioneros, como es por ejemplo la educación ambiental. Nosotros desde el 2012 tenemos un programa de educación ambiental, con el cual recorremos la escuela y vamos concientizando, en el 2018 se hizo la campaña ”Gualeguaychú se une y separa" que fue trabajada de forma interdisciplinaria con las escuelas; y eso tiene que ver con que nosotros desde el 2014 tenemos el Ecoparque, el predio de exposición final de residuos, también pionero en nuestra provincia, el primero que tuvo un relleno sanitario que es un espacio debidamente impermeabilizado".

En este aspecto, añadió que “tenemos la primer planta de biogás, esto es que generamos energía eléctrica desde la basura, desde los residuos no se pueden recuperar”, y postuló que “entendemos al ambiente como una cuestión transversal y fundamental, no solo como una cuestión que hay que resguardar ajena a todos los otros derechos, nosotros entendemos que no hay personas sanas en ciudades enfermas, como no hay animales sanos en ambientes enfermos, entonces tenemos que tener una ciudad sana para ser ciudadanos sanos. Entonces desde ahí llevamos a cabo todas las políticas ambientales”.

Finalmente, acerca de la agenda de género y del rol de las mujeres en el Municipio, planteó que “nosotros tenemos el orgullo de contar que esta ha sido una gestión que ha tomado la cuestión muchísimo y que hace una perspectiva que atraviesa muchísimas de las políticas nuestras de gobierno. Participé y colaboré en la fundación Micaela García y ya sabemos la tragedia que ocasionó el origen de esa fundación. Hoy estamos trabajando con toda la planta municipal en la en la ley de capacitación Micaela, que es algo que se trabaja desde el área de género y diversidad que tenemos a dos compañeras, a Belén Biré y a Manuela González, y se trabaja fuertemente, tenemos un presupuesto participativo de la diversidad, tenemos la Casa Alas Desatadas, realmente son muchísimas las cuestiones que se han hecho en ese sentido; y yendo directamente hacia la política somos muchas las compañeras que tenemos responsabilidades y que tenemos diferentes identidades por supuesto, yo conté un poco mi historia no pero no somos todas iguales y eso es algo que también aprendí muchísimo del feminismo, por supuesto yo concurro normalmente acompañando a Enredada Feminista en todo lo que son las marchas, que que nos marca la agenda de género y que se acompañan fuertemente desde la Municipalidad, siempre lo he hecho más como como una militante más y desde allí es que también yo destaco en el ámbito político, la cantidad de compañeras que tenemos responsabilidades, por ejemplo Delfina Herlax en la secretaria de Hacienda… tomamos decisiones todos los días y eso es algo para destacar realmente, y que son compañeras muy representativas", concluyó.