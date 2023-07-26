Luego, el magistrado enfrentó un jury de enjuiciamiento por mal desempeño y falta de idoneidad, pero fue absuelto y desde entonces se mantiene en su cargo.

Fue 4 a 3 la votación que decidió absolver al juez Rossi, el que le dio la libertad condicional anticipada a Sebastián Wagner, condenado a perpetua por el crimen de Micaela.

Los jueces Germán Carlomagno, Daniel Carubia y Miguel Giorgio; y el abogado Roberto Beherán votaron a favor de la absolución de Rossi, mientras que el senador Daniel Olano, la diputada Ester González y el abogado Jorge Campos lo hicieron por la destitución.

El papá de Micaela dijo en aquella ocasión: “Me decepcionó y desilusionó. Parecía un juicio donde sólo había defensa para Rossi, cuando la sociedad pedía con este jury que se aclaren las cosas”.

Rossi había llegado al jury imputado por “mal desempeño” de sus funciones por haber anticipado la libertad de Sebastián Wagner (estaba condenado a 9 años por dos violaciones y sólo cumplió 6) el 1 de julio 2016. Nueve meses después, en la madrugada del 1 de abril del año siguiente, el ex convicto atacó a Micaela García a la salida de un boliche de Gualeguay, la violó y la mató ese mismo día. Su cuerpo apareció el 7 de abril. A fines de 2017, Wagner fue condenado a perpetua.

Hace 22 años que Rossi se desempeña como “juez de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad” de Gualeguaychú. Según declaró en la primera jornada del jury, le hubiera "gustado no haber ido a trabajar" aquel el 1 de julio de 2016 para no firmar la sentencia que le daba la libertad condicional a Wagner, cuando le permitió acceder al beneficio once meses antes de lo que le correspondía. ¿Las razones? Consideró que había cumplido con el “estímulo educativo” al terminar la primaria en prisión, hacer un curso de diseño gráfico por PC, uno de panadería, uno de carpintería y otro de instalaciones eléctricas.