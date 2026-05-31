Claudio Gabriel Barrelier es quien está detenido considerado como el principal acusado del brutal crimen de Agostina Vega, la menor que estaba desaparecida desde hacía una semana en la provincia de Córdoba. Se trata de un perfil con antecedentes, que conocía a la víctima desde hace tiempo, que era barra brava y que trabajaba en la Municipalidad.

Este sábado, después de siete días de búsqueda, la Policía de Córdoba halló restos en un descampado en el barrio Ferreyra y se confirmó que se tratan de la adolescente que fue vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche cuando se tomó un remis hasta la casa del acusado.

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Ahora, la sospecha se centra principalmente en Barrelier debido a que las cámaras de seguridad aledañas a su casa, el análisis de las antenas telefónicas y los primeros resultados constatan que la víctima estuvo en la casa del detenido y que fue asesinada en las primeras horas de su arribo al lugar.

El fiscal Raúl Garzón expuso en la polémica conferencia de prensa que el sujeto declaró dos veces, pero que en ninguna de las ocasiones colaboró a encontrar el cuerpo de la menor.

Sin embargo, ahora la pregunta que resuena es ¿Quién es Claudio Gabriel Barrelier? Tiene 33 años y hacía meses fue denunciado por privación ilegítima de la libertad. Este caso se conoció cuando una mujer salió de la casa del sujeto desnuda y pidiendo ayuda.

Barrelier era barra brava del club Instituto de Córdoba y su casa, según contaron vecinos al comienzo de la causa, era utilizada como lugar de encuentro cuando el equipo jugaba de visitantes, momentos en los que a veces se cortaba la calle.

Conversación entre la mamá de la víctima y Barrelier.

Acerca de su trabajo, era empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, pero tras el conocimiento de la acusación fue apartado.

Agostina y Claudio se conocían. El hombre había sido pareja de Melisa, su mamá, pero tras cortar relación continuaron siendo amigos, por lo que durante tres años la menor seguía manteniendo vínculo.

Es frente a esta relación que los investigadores creen que la adolescente fue engañada al recibir una invitación para "hacerle una sorpresa a su madre" y así lograr que vaya hasta ese domicilio, lugar donde fue asesinada.

Fuente: Noticias Argentinas