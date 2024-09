Omar Emilio Antonio, conocido artísticamente como "Coo, el guarachero", es un músico de 53 años de Santiago del Estero y famoso por interpretar la guaracha (un popular ritmo del folklore santiagueño). De hecho, esta faceta artística lo llevó a participar en agosto de 2018 en el ciclo de Telefe, Peligro Sin Codificar. "Fue lindo, nos sacamos muchas fotos. Hace años que vivo tocando el güiro y el cuerno, aprendí solo, hace muchos años. Me hace feliz, yo he nacido para la guaracha", le había contado sobre aquel paso al sitio Nuevo Diario. Lo cierto es que el último domingo, el músico fue detenido tras ser acusado de abusar de un nene de tan sólo diez años.

El incidente ocurrió durante una celebración por el Día de las Infancias en El Polear, una localidad cercana a La Banda, donde el cantante iba a presentarse. La madre del menor fue la que denunció el abuso, lo que llevó a la fiscal Ana Carolina Azar, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda, a solicitar que la aprehensión de Antonio se convierta en detención formal. La fiscal también está esperando la fecha para tomarle declaración en Cámara Gesell a la víctima y planea realizar pericias psicológicas y psiquiátricas al acusado. Mientras tanto, "Coo" permanece alojado en la Comisaría Nº2 y se negó a declarar por consejo de su abogado.

En diálogo con los medios locales, la madre del menor manifestó su confianza con que la fiscalía actúe correctamente y declaró su intención de luchar para que el caso no quede impune. "Tengo mucha fe de que la fiscalía hará lo correcto y no habrá necesidad de que esto llegue a mayores, pero haré todo lo posible porque esto no quede impune", dijo. De acuerdo con las fuentes, el incidente tuvo lugar cuando una mujer, sus dos hijos y una niñera asistían a los festejos del Día del Niño en El Polear. Alrededor de las 15:30, la niñera encontró al niño acostado en una hamaca paraguaya con "Coo" a su lado.

Al percatarse de la situación, la niñera alertó a otras personas a los gritos, quienes intervinieron y golpearon al músico hasta que llegó la policía. A pesar de que los familiares del acusado presentaron un certificado de discapacidad en un intento por liberarlo, hecho que no ocurrió. El manager de "Coo" también estuvo presente y trató de llevarse al músico en su camioneta antes de la llegada de las autoridades. Ahora, el productor musical será llamado a declarar como testigo en el caso.