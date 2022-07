Este lunes 25 de julio debutó Marcelo Tinelli con Canta Conmigo Ahora, la nueva apuesta de ElTrece para ganar la batalla del rating. Cada noche, 100 jurados -como Cristian Castro, el Puma José Luis Rodríguez, Coti Sorokin y Bahiano, entre otros- deben evaluar a los participantes que cantan en vivo. Y ya en la primera emisión los artistas quedaron sorprendidos con la imponente voz de Crash, una cantautora y actriz de 27 años que interpretó parte de la cortina oficial del programa, y que tiene su lugar entre ese centenar de músicos.

“Cuando tuvimos un ensayo de la apertura, me cayó la ficha de lo que estaba pasando y empecé a temblar. En la grabación, cuando canté el final del tema, mis colegas me señalaron y me emocioné mucho. Cristian Castro me preguntó si era realmente yo la que cantaba. A él le gustó mucho mi voz. Es un gran compañero y nos llevamos re bien”, le asegura entre risas la joven a Teleshow.

Esta es la primera vez que se desempeña como jurado en la televisión abierta. Pero para llegar a ocupar este lugar recorrió un largo camino: cuando tenía 13 años empezó a estudiar comedia musical. La primera vez que se subió a un escenario de un teatro para participar de una competencia, se dio cuenta de que quería ser artista y no paró hasta lograr su sueño.

Antes de ser famosa, eligió de manera muy espontánea llamarse Crash porque es una palabra que tiene mucha fuerza y es fácil de recordar. Incluso sus amigos la llaman por su nombre artístico y no por el que figura en su DNI, que por el momento prefiere no revelar. “En español, crash significa choque, y en lo musical, el crash es un cambio. Tiene un sentido muy especial para mí”, señala, con mucho orgullo.

Aunque el canto es su máxima pasión, también ha trabajado en ficciones. Un momento bisagra en su carrera fue cuando quedó seleccionada para ser una de las protagonistas de la serie WTF!, de Flow, que estrenó su segunda temporada en enero de este año. Antes, había participado en el especial de Go! Vive a tu manera, de Netflix. “En WTF! sentí un desafío muy grande y una responsabilidad porque era una de las siete protagonistas y tenía un personaje profundo con escenas jugadas”, explica.

Crash empezó a estudiar comedia musical a los 13 años

En Canta Conmigo Ahora el desafío de los participantes es lograr que los jurados se levanten de sus asientos, presionen un botón y canten junto a ellos, para tener un lugar en podio de ganadores. “Cada concursante tiene que generar empatía. También debe tener la disciplina como cantante. Pero creo que lo que buscan en este formato es la habilidad de conectarse con el público. Apenas se suben al escenario, antes de que empiecen a cantar, ya te das cuenta de si tienen la actitud o no”, sostiene Crash.

Además, la artista se prepara para lanzar en distintas plataformas el videoclip del tema “En busca de amor”. “El viernes 5 de agosto presento una nueva canción, es un rock, que se basa en hechos que sucedieron en mi vida amorosa. Escribí el tema con mi productor, Sebastián Mellino. La letra habla sobre buscar el amor propio. El videoclip lo grabamos en Buenos Aires”.

Por último, Crash revela qué sueño le gustaría cumplir: “Hoy me propuse disfrutar de este big show, aunque mi objetivo como artista es que más gente conozca mi música. Mi gran sueño es ir a otros países a tocar mis canciones. Ya me llamaron de Uruguay, me sorprende porque solo pasaron cuatro días desde que arrancó el programa. En las redes también recibí muchos comentarios. Estoy muy contenta”.