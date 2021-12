El gualeguaychuense de 55 años militó siempre en el PJ desde la vuelta de la democracia. Estuvo junto a Luis Leissa y luego junto a Martínez Garbino (“hasta que dejó de ser peronista”), y desde el 2013 está trabajando con Martín Piaggio, desde cuando estaba en Salud durante la intendencia de Bahillo.

“Martín (Piaggio) tiene una visión de futuro diferente, él se anticipa a muchas cosas, por eso es un líder nato”, definió al intendente en la entrevista que brindó a ElDía desde Cero (FM 104.1).

-¿Tiene gente que le diga que no Piaggio?

-Hay de todo, hay algunos que le decimos que no y gente que no. La última palabra la tiene él y asume la responsabilidad, pero somos varios los que a veces le decimos que no.

-Desde la oposición e incluso desde el propio bloque oficialista a veces se les reclama que no se los escucha

-Que la oposición diga eso me tiene sin cuidado, conozco a Echandi, Alejandra Leissa, Castillo y el otro pibe no sé cómo se llama, no lo tengo presente (en referencia a Juan Ignacio Olano); y para adentro hay algunas cosas que vos decís el bloque nuestro debería estar un poco más alineado, pero también tienen la posibilidad de discutir y pensar y decir lo que quieran.

-¿Se ve en el concejo la interna 2023 dentro del PJ?

-Hoy hay libertades para tener diferentes opiniones y se puede dar a pensar que son porque están pensando en el 2023, pero todos estamos de acuerdo, incluso los que puedan parecer que están más en frente que hay un proyecto local, y que eso tiene posibilidades de crecer y trascender los límites de la ciudad, y eso va a primar a la hora de sentarnos a conversar con todos los sectores, y eso me da tranquilidad.

-¿En las últimas dos legislativas, con Cresto y Bahillo, de 1 a 10 cuán a pleno estuvo la militancia?

-9, 8-9, los compañeros militamos como si estaba en juego lo local, el resto es un mito, uno no puede jugar en contra, porque estar en contra de Cresto hubiera significado estar a favor de Frigerio.

-¿Los miran de reojo en la provincia?

-El gran avance que hemos tenido en muchísimos temas hace que estemos instalados a nivel nacional como un municipio de avanzada, como en lo medioambiental y en la salud, somos uno de los pocos municipios saludables, y eso en la provincia a veces genera cierto resquemor. Una de las cuestiones que decimos cuando proponemos crecer para el 2023 es que tenemos que tratar de replicar el modelo Gualeguaychú en los otros lugares, y hay que tener cuidado como se toma eso, en Paraná hablando con un militante me dijo ‘¿modelo de qué son ustedes?’”.

-¿Tiene algún rasgo de soberbia la gestión?

-Creo que tiene que ver que cuando uno tiene claras las convicciones uno abre la puerta pero te sumas a una manera de conducir, y esto no quiere decir que no te vamos a escuchar, lo vamos a hacer pero tenés que convencerme que lo que yo estoy haciendo está mal por ejemplo, y eso cuando se dan los espacios para discutirlo puede sonar pedante, pero yo no lo siento así. A algunos compañeros que les interesa más el prestigio de decir formo parte que hacer cosas, y yo soy muy pragmático, la cuestión es hacer.

-¿Se detuvo la gestión por la pandemia?

-En un 80% nuestra gestión tiene que ver con la participación comunitaria, y al no poder tener contacto con la geste en pandemia es como que desaparecimos. Además, Piaggio por su formación de médico puso en primer lugar la salud de la gente y se tomaron decisiones que en otros lados por ahí fueron con más laxitud.

-Se cometieron errores no forzados, como la parada de la camioneta de tránsito

-Indefendible. Yo te tengo que decir que la camioneta se rompió y tuvimos la mala suerte que se paró justo ahí… Sucedieron esas cosas, pero son mínimas, alguno pensó que era una picardía.

-Pese a los aciertos de gestión y obras públicas, pasaron del 65% al 30 y pico en la última elección, más allá de ser una nacional ¿Hacen autocrítica de eso?

-Yo hablaba con un compañero y me decía ‘el voto de Gualeguaychú es el más inteligente del mundo’ tal vez buscando alguna justificación, yo creo que la gente vota pensando lo que tiene que votar, nosotros hicimos todo lo posible para que la elección se revierta porque el resultado de las PASO nos sorprendió. Hicimos una evaluación, y no hay cosas que no hayamos hecho, dimos todo lo necesario aun sabiendo que no nos iba a ir bien.

-¿Si las elecciones fueran hoy cuánto saca el Piaggismo?

No te podría decir, lo que sí es que no perdemos. Nosotros venimos de 250 votos de diferencia, y estoy seguro que hoy ganaríamos por más. Las elecciones van a ser desdobladas con respecto a las nacionales, y va a haber una realidad en la que Martín va a ser candidato a gobernador, entonces en esas circunstancias las cosas cambia. Nosotros tenemos que elegir pensando en el 11 de diciembre.

-¿Ese 11 de diciembre tiene otro Martín (Roberto) Piaggio?

No sé, puede haber 5 o 6 nombres, depende del contexto. Tenemos compañeros de gestión que están perfectamente capacitados para gobernar, no es cuestión de fogonear porque todo el mundo que tiene una trayectoria política tiene ganas de ser intendente.

Nosotros tenemos como proyecto político un objetivo claro que es preservar la ciudad y otro todavía no tan claro, que se está vislumbrando, que es pelear la provincia. Nosotros tenemos entre 5 y 6 personas que pueden ser candidatos a intendente.

-¿La interna en la ciudad sienten que la ganan caminando?

Ganamos, pero no caminando, creo que va a haber una interna más fuerte que la anterior.

-¿En provincia podría haber una interna Piaggio – Bahillo?

Estaría buenísimo. Hay que ver el contexto, nos estamos adelantando mucho. Yo ni siquiera sé si Frigerio va a ser candidato a gobernador, si tendrá ganas de volver a Entre Ríos, él es de Buenos Aires, vive allá y quizás se quiere quedarse allá siendo diputado, y hoy por hoy es el único candidato que tiene la oposición.