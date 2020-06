Quién es Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri que fue allanado

Es que de la misma manera que la Justicia apuntó a Susana Martinengo como la funcionaria de Macri que recibía la correspondencia desde la AFI, se sospecha que Nieto era la persona que habría recibido los informes de manos de Martinengo.

Por ese motivo, en el allanamiento a su domicilio, ubicado sobre la calle Guatemala al 4700, en el barrio porteño de Palermo, se habrían ordenado la requisa y secuestro de agendas y teléfonos de Nieto, entre otros elementos.

Esta vez Mauricio Macri no dirá que no sabe de quien se trata la nueva persona apuntada por la Justicia como afirmó sobre Martinengo, ya que el vínculo con Nieto data de largo rato y conocimiento público, bien cercano, durante todo el mandato del mandatario. Nieto no sólo fue el secretario privado de Macri durante su gestión y desde el mismo día que asumió. A principios de 2017, fue designado por decreto como Coordinador General de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Se trata de un joven de 35 años, politólogo de la UBA, universidad en donde fue un pilar fundamental de la militancia PRO en un ambiente hostil y desconocido para dicho espacio en ese entonces como la Facultad de Ciencias Sociales

Antes de llegar a Macri, fue Coordinador de Campaña de Gabriela Michetti como candidata a Vicepresidenta de la Nación en 2015. Pero ya en ese entonces estaba fichado por el ex jefe de Gabinete Marcos Peña. Su inicio como asesor parlamentario del ex diputado Francisco Quintana en 2011 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el puente para eso, ya que Quintana es del riñón de Peña y uno de los pocos legisladores que tenía diálogo directo con el propio Macri.

En el medio, se encargó también de ser el Coordinador de Comunicación en las campañas electorales de Carlos Javier Mac Allister a gobernador por La Pampa, y en menor medida la de Oscar Aguad en Córdoba. Establecido en la sede de Balcarce al 400, donde también conoció a su novia Guadalupe Fernández, que trabajaba con Peña, fue ascendiendo hasta ganarse la confianza de Macri.

Desde su entorno, según detallaron en los portales de La Nación y Letra P, entró rápidamente en confianza porque a pesar de ser un militante "reservado" y "laburador", tiene un gran sentido del humor y era de los mejores jugadores de fútbol entre los partidos que se disputaban en el PRO. No obstante, es hincha de River y durante el comienzo de la gestión de Macri sufrió una lesión que lo dejó alejado al principio de la gestión. Pero le guardaron el lugar.

Al iniciar su gestión con el exmandatario en 2016, declaró un patrimonio de $ 1.057.385,00, y se retiró de la gestión en 2019 con $ 5.592.284,09

Aquél 10 de diciembre de 2015 quedó claro porqué lo llamarían "la sombra" de Macri. Lo acompañó en todo momento, incluso en el auto que llevaba al entonces Presidente y su esposa e hija, Juliana Awada y Antonia.

Desde allí, se encargó siempre de la agenda del mandatario, incluso de la comunicación y hasta las camisas que usó Macri en el poder. Al iniciar su gestión con el exmandatario en 2016, declaró un patrimonio de $ 1.057.385,00, y se retiró de la gestión en 2019 con $ 5.592.284,09. Desde el macrismo aseguraron a Perfil que sigue trabajando con Macri.

Dentro del PRO, también fue asesor en la Dirección General de Gestión de Políticas del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y en la Dirección General de Políticas de Juventud. Además de la UBA, se formó en un Máster en Comunicación Política e Institucional en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Darío Nieto fue becario del Programa FURP USA 2011 (Fundación Universitaria del Río de la Plata-Estados Unidos de América) y participó del programa de intercambio de jóvenes líderes políticos con Chile, organizado por la Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel. (fuente: perfil.com)