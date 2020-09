Quien es el "chavo del ocho metalero" argentino que estalló en las redes

Ahora, en Argentina un cantante de heavy metal se hizo famoso por su increíble parecido a El Chavo del Ocho.

Embed Psicólogo: El Chavo del 8 metalero no existe y no puede hacerte daño



El Chavo del 8 metalero: pic.twitter.com/uHOajfpN1a — Espuma McDuff (@melosmeoatodos) September 25, 2020

Phil Claudio Gonzales es un artista de Buenos Aires que se dedica al rock y que un meme que lo comparó con Chespirito lo mandó al estrellato.

"No se cansaron todavia?? Hay muchas mas eh...Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos", publicó en su cuenta de Facebook y se tomó con humor el parecido, según publica Telefé Noticias.

Embed Me estoy cagando de risa con el metalero ese que es igual al Chavo del 8 jajajajaja pic.twitter.com/RwZojgAdCa — Kike (@Kike_nu77) September 25, 2020