En Holanda se perfila un cambio histórico: Rob Jetten, líder del partido centrista Democraten 66 (D66), podría convertirse en primer ministro del país, lo que abriría además la puerta a que su pareja, el argentino Nicolás Keenan, se convierta en lo que algunos ya llaman, en tono informal, “el primer caballero argentino” de Holanda.

En las elecciones generales celebradas el miércoles, D66 logró una irrupción notable, escalando sus bancas y consolidándose como fuerza clave para conformar una nueva coalición de gobierno. Con el 99,7% de los votos escrutados, ambos partidos quedaron prácticamente empatados, con una proyección de 26 escaños cada uno en el Parlamento de 150 bancas, pero el D66 terminó con una ventaja estimada de 15.000 votos luego de que Ámsterdam reportara los resultados preliminares este jueves.

Jetten, de 38 años, dijo estar “muy confiado” en poder formar gobierno, tras el buen desempeño de su partido. Si logra concretar la coalición y asumir, podría convertirse en el primer ministro más joven de Países Bajos y el primero abiertamente gay en ocupar ese cargo.

De Buenos Aires a La Haya

Mientras Jetten escalaba en la política neerlandesa, Nicolás Keenan construía su carrera deportiva. Keenan nació el 6 de mayo de 1997 en Buenos Aires y actualmente juega para el club holandés HC Klein Zwitserland, en la Hoofdklasse de Holanda.

Durante su etapa juvenil jugó en el Club Egara de España desde los 12 hasta los 18 años. Después del Mundial Junior de 2016 en Lucknow, se trasladó a La Haya para incorporarse a su actual club.

Fue convocado para el equipo argentino Los Leones, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en la Copa Mundial Masculina de Hockey FIH de 2023.

En una entrevista en 2024, el jugador recordó que su historia de amor con Jetten empezó en La Haya, “casi por casualidad”.

“Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción", dijo Keenan.

La relación entre ambos se volvió pública en 2023 y, desde entonces, Jetten y Keenan se convirtieron en una pareja visible dentro de la política y el deporte europeo.

En noviembre de 2024 anunciaron su compromiso en redes sociales, con una foto tomada en París durante los Juegos Olímpicos. “Pronto seremos Mr & Mr”, escribieron Keenan y Jetten en una publicación compartida en Instagram. La noticia fue replicada por medios neerlandeses, argentinos y deportivos.

En la Argentina, hubo mucha gente que no tardó en encontrar el paralelo obvio: tras la reina Máxima Zorreguieta, Holanda podrían tener un nuevo argentino en el corazón de su vida pública.

En caso de que Jetten consiga la coalición, la foto oficial del nuevo primer ministro junto a su pareja argentina tendrá un peso que excede lo protocolar: simbolizará un país que reafirma su identidad progresista frente a una Europa en tensión entre el nacionalismo y la apertura.

El posteo de Jetten

Este jueves por la tarde, Jetten le dedicó un tierno mensaje a Keenan como agradecimiento por su compañía durante la campaña política. “Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin vos”, escribió el líder de D66.

En el posteo de Instagram adjuntó dos fotos románticas de ambos abrazándose. El deportista, por su parte, respondió: “Te amo, Sr. Jetten”.

