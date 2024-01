Diego Martínez fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Boca Juniors, que afrontará la Copa de la Liga en este primer semestre y luego la Liga Profesional además de la Copa Argentina y la Sudamericana, a nivel internacional.

En su primera conferencia de prensa, reveló cuál fue el juvenil que lo sorprendió en los primeros entrenamientos y adelantó cuál será el rol de todos los surgidos de las inferiores.

"A muchos de los juveniles ya los conocía. Tenemos a varios chicos en la Selección, pero me sorprendió Esteban Saralegui, a quien no lo había dirigido cuando estuve en el club. Lo veo entrenar y me parece que tiene una proyección importante, me gusta cómo compite y cómo escucha, sobre todo cómo escucha a los más grandes", admitió el flamante DT del club de la Ribera.

El volante de 20 años, más conocido por su primer y particular nombre de pila, Jabes, llegó como goleador de la Reserva en la Copa Proyección pasada para debutar contra Racing en Avellaneda con la Primera en octubre cuando Jorge Almirón decidió poner un equipo alternativo al tiempo que peleaba la Copa Libertadores. Ahora, el último director técnico del azul y oro quiere llevárselo junto a Aaron Anselmino para Colo Colo de Chile.

Por otro lado, Martínez se explayó con respecto a la consideración suya de los juveniles del club. En la misma línea que la actual dirigencia, presidida por Juan Román Riquelme, con la cual explotaron Valentín Barco, Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Nicolás Valentini, entre otros, el ex entrenador de Huracán resaltó que "tendrán el lugar importante que la institución les da, así como se le da a la gente más experimentada".

"El objetivo es sacarle la mejor versión a cada uno sin importar el momento de la carrera en el que esté. No me gusta poner divisiones. Es un grupo el que vamos a construir, es un plantel. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene su lugar y todos tienen que dar lo mejor al equipo. No hay nada más importante que el equipo", sentenció en su presentación oficial en La Bombonera.