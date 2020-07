Néstor Félix Hirtz fue indagado ayer por la tarde. Prefirió no hablar, no responder las preguntas de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, a cargo del fiscal Marcelo Fernández. Se sentó en su celda y eligió callar. Néstor Félix seguía en shock: a las dos de mañana del domingo último, en su casa de la calle Luis Bruné, en Tapalqué, casi en el centro exacto de la provincia de Buenos Aires, el hombre de 66 años le disparó a Tomás Echegaray, de 26, amigo de su hijo Estanislao, que había llegado esa noche para cenar. No había querido matarlo, era un chiste, aseguró él. “Me mandé la cagada. Le quise hacer una joda y le pegué el tiro”, les dijo a los policías de la Bonaerense que llegaron poco después.