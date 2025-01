Valentín López, pronto a cumplir 18 años, fue promovido a la Reserva de San Lorenzo, que hoy partirá rumbo a la ciudad cordobesa de Río Segundo, donde hará la pretemporada, por el plazo de seis días.

En comunicación con Ahora ElDía, el juvenil arquero de la ciudad expresó que llegar a Reserva fue un “objetivo que se propuso el año pasado”, cuando se destacaba en la Sexta División del Ciclón.

López está en San Lorenzo desde 2022, luego de superar una prueba en Buenos Aires. Antes de arribar al club de Boedo, Valentín se desempeñaba como arquero en las inferiores de Juventud Unida.

Pero sus inicios en el fútbol fueron como jugador de campo en Sarmiento, luego pasó por Independiente y hasta jugó futsal en el recordado equipo de Progreso, pero nunca bajo los tres palos.

Recién, en su llegada a Juventud empezó su travesía en el arco, que hoy lo posicionan como una joven promesa de San Lorenzo.

“Mis objetivos para este año son poder afianzarme como titular en Quinta División y continuar perteneciendo al plantel de Reserva, poder compartir entrenamientos con Primera y -si se puede- firmar mi primer contrato profesional”, manifestó.

Valentín López, que tiene como referentes en el puesto al arquero alemán del Barcelona, Marc-André ter Stegen y a Augusto Batalla, cuando estuvo en San Lorenzo, detalló sobre sus virtudes en el arco que, “mejoré mucho el juego con los pies que, en el fútbol actual, todos los arqueros lo tienen que implementar. Además, me siento muy afianzado en el juego aéreo, en todo lo que es descolgar centros”.

“También lo que pude trabajar y fortalecer fue el aspecto mental; que me ayudó a no bajar la brazos y perder motivación cuando me toca ser suplente”, agregó.

Como todo chico, mientras transita su camino en la formación, López proyecta sus sueños en el fútbol.

“Anhelo con llegar a Primera División, jugar un mundial con la Selección Argentina y ser campeón”, afirmó.