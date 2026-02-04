Juan Gonzs nació en Concepción del Uruguay, su mamá es de Gualeguaychú y su papá es uruguayo. Desde muy chico vivió en nuestra ciudad, en diferentes partes del país y del mundo. Fue a la escuela en el instituto Pio XII y en 2018, aunque ya se había mudado a Buenos Aires, realizó su primera muestra creativa en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad.

A pesar de no ser gualeguaychuense de nacimiento, Juan afirma que es hijo adoptivo de esta ciudad a la que siente propia y ama tanto, es que las personas y las situaciones que más lo marcaron ocurrieron acá.

El artista recibió en 2023 el Prisma Video Award por el mejor Videoclip Pop del año por “Chin Chin”, que dirigió para Oriana Sabatini. Ha recibido distinciones importantes por su trabajo y creó piezas para grandes cantantes femeninas del país e internaciones.

Este 2026, vuelve a estar nominado por el videoclip “Tan Mal" de la artista Mar Marzo y “Sukha” de Cardellino en dirección creativa y formato largo.

En anteriores entrevista con este medio, Juan recordó cómo vivir en Gualeguaychú lo marcó creativamente: “Me enorgullece ser de Gualeguaychú porque tiene desde el Carnaval del País, a Guale Joven, los paisajes y la afluencia uruguaya. Es una ciudad que vive cambiando, y que tiene un legado importante de poetas, tiene todo un peso fuertísimo. Me emociona recordar a mi tía Norma Cabrera que siempre me inspiró con el arte. Ella era escritora y poeta. Recuerdo que una noche de verano, en vísperas del carnaval, me llevo a mi hermana y mi a los galpones de Kammarr, donde había un elefante de carroza y quedé flasheado. Eso fue re importante porque ahí conecté con el carnaval por primera vez”, relató conmovido el artista.

Durante su residencia en la ciudad, Juan realizó su primera exposición artística con Olga Lonardi en la Casa de la Cultura, por eso resaltó que “Gualeguaychú es muy importante, realmente me inspira y me conmueve mucho”.

Además de dirigir videos de Oriana Sabatini, Gonz trabajó para Lali Espósito con la canción “2son3” y para Julieta Venegas, entre los grandes nombres que resuenan en su portfolio.