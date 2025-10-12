El uruguayo tenía pedido de captura internacional de Interpol y sobre él pesa una denuncia por violencia de género de hace tres años. Fue detenido este domingo en un hotel de Gualeguaychú.

La Justicia cree que Laurta entró el sábado al mediodía a la casa de Luna Giardina, su expareja, y la asesinó de un disparo en la cabeza. También mató a su exsuegra, Mariel Zamudio, y luego se llevó a su hijo de 5 años.

Los investigadores sostienen que el presunto tenía pensando escapar hacia Uruguay, donde vivía antes con Giardina y con su hijo Pedro.

De la localidad de Buceo, en Montevideo, es de dónde supuestamente escapó años atrás la joven de 24 años con el nene, con destino a Córdoba.

Aquel episodio fue hace tres años, cuando Giardina lo denunció por intentar ahorcarla. Por el ataque le dieron un botón antipánico que no llegó a utilizar antes de que la maten el sábado.

En sus redes sociales Laurta se presenta como director de la empresa VContenidos. También demuestra que estudió en la Universidad ORT de Uruguay.

Según él mismo publicó, hizo dos posgrados en Estados Unidos. El primero fue de un mes en el Corporate Finance Institute (CFI) y el segundo de un año en el Massachusetts Intitute of Technology (MIT).

Fuente: Todo Noticias.