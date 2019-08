Quién es el hombre que murió tras ser pateado en el pecho por un policía de la Ciudad

El cuerpo ingresó como NN a la morgue y fue recién durante la noche del lunes que los familiares de Jorge Martín Gómez, de 40 años, se enteraron que estaba muerto. Nadie los notificó de lo ocurrido.

Mientras tanto, a Ramírez lo indagarán en las próximas horas por el delito de "homicidio preterintencional", un delito con penas estipuladas de entre 2 y 6 años de prisión.

Segundo Gómez, el tío de la víctima, dijo a TN: "La versión que tenemos es que mi sobrino estaba alcoholizado y se ve clarito en el video que viene divagando. En el momento un policía que le da la voz de alto y pone las manos atrás, no le dice nada, no había motivos para la patada que le pegó. Dicen que mi sobrino tenía un cuchillo, pero no nos consta que hayan secuestrado ningún arma blanca".

Además, contó que el hombre solía tener problemas de adicciones pero que "hace más de dos años que está bien". Jorge Gómez trabajaba en un taller de relojes de taxi en Estados Unidos al 2800, a unas tres cuadras del lugar del hecho.

Por la noche hacía delivery y ayudantía de cocina, según refirió su hermano, Ariel Gómez, a La Garganta Poderosa. "Nosotros somos de Santiago del Estero y hace más de 30 años que vinimos a Buenos Aires con mi viejo. Realmente no sé cómo seguir adelante", sostuvo.

"La Policía está buscando instalar que Jorge los amenazó con un cuchillo cuando la imagen lo muestra todo: en ningún momento intimidó a nadie. Repienso cada segundo el video y no comprendo cómo el policía Esteban Armando Ramírez pudo golpearlo así. Eran un montón de efectivos y mi hermano estaba borracho, podían reducirlo sin lastimarlo. ¿Cómo le van a pegar esa patada? No fue un accidente ni una tragedia. El golpe fue criminal: al caer al asfalto sufrió una fractura de cráneo que le produjo la muerte", agregó.

Por su parte, el tío de Jorge expresó: "Mi hermano tenía un taller de relojería de taxis con mi otro sobrino. Además tenía una moto y a la noche hacía trabajos de delivery. Estuvo en rehabilitación pero andaba bien, ya trabajó en un restaurante en Abasto. Me enteré anoche (por el lunes) porque me llamó mi hija. Andaba dando vueltas un video y ahí lo reconoció a mi sobrino. Fuimos a la comisaría 20° pero trataron de esconder la verdad, imagino que como una medida escapatoria. Se burlaron de mi otro sobrino, nos mandaron a otra comisaría".

La situación quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y se ve el momento en que el policía le pega la patada al hombre, que cae desplomado sobre el asfalto y se golpea la cabeza. Ese impacto le provocó una fractura de cráneo y murió.

Fuentes del ministerio de Justicia y Seguridad informaron que el oficial de la Policia de la Ciudad se encuentra detenido e investigado tras la muerte del hombre.

Todo ocurrió en Carlos Calvo al 2600, casi esquina Saavedra, donde según la Policía el hombre "interrumpía el transito". La situación fue denunciada por un colectivero que le advirtió a una oficial lo que sucedía, se dirigió al lugar y vio al hombre generando disturbios.

Según se ve en el video que lo registró, poco después llegaron otros policías, que se acercaron al hombre vestido con un pantalón negro, una remera negra y pulóver rojo con las manos en la espalda.

Fue entonces que, sin que Gómez realizara movimiento alguno, que uno de los agentes le pegó una patada en el pecho y él cayó desvanecido boca arriba golpeándose la cabeza contra el pavimento. Herido, Gómez fue trasladado al hospital Ramos Mejía, donde murió poco después.

La investigación quedó en manos del juzgado de Instrucción N° 8, a cargo de Yamile Susana Bernan, que ordenó la detención del policía y delegó la investigación a la Gendarmería.

Palabra oficial

El secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, informó que "no se utilizó ningún elemento contundente. Ni la tonfa, ni un arma letal. Se le dio una patada para mantener distancia, para luego reducirlo. Vista así la imagen es muy brutal. Pero también lo es andar por la calle con un cuchillo, donde cualquier madre con una criatura podría haber sido lastimada y la situación hubiera sido otra".

Tras considerar que en un caso así se podría haber empleado una pistola Taser, ya que el hombre "hubiera depuesto la actitud amedrentadora de la persona sin consecuencias", el funcionario dijo que se recaban testimonios "para determinar si la actitud policial estuvo acorde a lo que daba la situación".

Fuentes policiales informaron que el fallecido tenía antecedentes en abril de 2019 por tenencia de estupefacientes, en noviembre de 2015 por amenazas coactivas y en febrero 2018 por daños.