Tomás Oviedo es el joven influencer de Paraná que fue víctima de un robo millonario, según investiga la Policía de Entre Ríos. Se trata de un joven de 23 años de la ciudad, quien habría sido obligado a transferir unos 15.000 dólares en criptomonedas. De todas maneras, esperan su denuncia formal para avanzar con las pesquisas.

Oviedo se hizo muy conocido en las redes sociales desde que comenzó a subir videos a Youtube desde la adolescencia. También tuvo participaciones televisivas que lo visibilizaron a nivel local. Hasta que finalmente en Instagram dio un salto importante de la mano del marketing digital, que le permitió tener 689 mil seguidores.

En su cuenta oficial, aparece compartiendo con distintos influencers, entre ellos con Yao Cabrera, reconocido a nivel nacional por sus millones de seguidores, a quien lo considera su amigo. "La mayor parte de mi éxito se la debo a mi amigo Yao Cabrera que fue quien me inspiró y me abrió un montón la cabeza para lograr grandes cosas de las que yo toda mi vida venia buscando. Sos una gran persona Yao, vamos por mucho más", expresó en un posteo.

Investigación policial por el robo millonario

Alejandro Franco, subcomisario de la Comisaría Sexta de Paraná, brindó más detalles del millonario robo a un joven de la ciudad, referenciado como influencer. Según explicó al Nueve, el hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda de calle Galán al 1.300 y, hasta la mañana de este viernes, aún no se había radicado la denuncia de manera formal. Además, la víctima sostuvo que las personas que lo abordaron eran desconocidas.

"El joven ingresó a su domicilio alrededor de las 4 de la mañana. Una vez adentro, fue sorprendido por otras personas que estaban allí. Lo abordaron y le solicitaron que hiciera una transferencia desde la plataforma Binance en criptomonedas. No tenemos una cifra precisa", indicó Franco, aunque extraoficialmente circuló la versión que hablaba de alrededor de 15.000 dólares.

"Aparentemente, el domicilio no estaba violentado. No descartamos nada, se está trabajando bajo los lineamientos de la Fiscalía. Por el momento, no había radicado la denuncia", sostuvo el subcomisario. Asimismo, manifestó que el joven dijo que "es influencer y hace trabajos en plataformas digitales".