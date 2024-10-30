El embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein, reemplazará a Diana Mondino al frente de la Cancillería. El presidente Javier Milei lo eligió a partir de los logros de su gestión en Washington. El diplomático también es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional.

Werthein, hombre de confianza del jefe de Estado, secundó a Milei en reuniones que tuvo en suelo norteamericano incluso antes de asumir al frente del Poder Ejecutivo. Participó de la agenda del mandatario cada vez que viajó a EE.UU. y tuvo un rol destacado en su último paso por Nueva York, a fines de septiembre, cuando disertó ante la asamblea de la ONU, visitó la bolsa de Wall Street y se encontró con el magnate Elon Musk.

El flamante canciller es un destacado empresario que integró hasta 2019 el Grupo Werthein, uno de los holding de negocios más grandes del país vinculados al sector de las finanzas, las comunicaciones, los seguros y la agricultura, entre otros. Veterinario de profesión, desembarcó en el mundo de la dirigencia deportiva tras un recorrido en el ámbito de la equitación.

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Fue durante 12 años presidente del Comité Olímpico Argentino, donde también tuvo una gestión respetada. Modernizó la estructura del organismo y logró avances con el financiamiento del deporte amateur, hasta que dejó el cargo en 2021. Además fue titular del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

En 2022, Werthein incursionó en la industria periodística al adquirir el periódico uruguayo El Observador, en una sociedad junto al empresario Gabriel Hochbaum y un grupo de inversores.