Nacida en Villahermosa, en el estado de Tabasco, creció entre consultas médicas y evaluaciones escolares hasta recibir dos diagnósticos que marcaron su recorrido educativo: dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Pero esas dificultades, en lugar de limitarla, se transformaron en el núcleo de una convicción que comparte ante audiencias globales: las diferencias pueden convertirse en una fortaleza.

Desde pequeña se inclinó por la moda y el diseño. Ese interés la llevó a formarse primero en Ciudad de México y luego en Milán, donde profundizó técnicas vinculadas al diseño sostenible y al uso de materiales reciclados. Vivió además un año en Estados Unidos, experiencia que reforzó su dominio de idiomas y amplió su mirada cultural.

En paralelo, participó como voluntaria en programas para niños con cáncer, colaboró con comunidades migrantes y se involucró en proyectos relacionados con la salud mental.

Esa combinación de formación artística, compromiso social y trabajo comunitario moldeó la plataforma que sostiene hoy: inspirar a otros jóvenes a valorar lo que la sociedad llama “defectos”.

El camino a la corona

La noche del certamen en Bangkok culminó con una definición histórica: México obtuvo su cuarta corona. Para alcanzar ese reconocimiento, Bosch respondió la pregunta central del jurado, un momento decisivo para cualquier finalista: “Si ganaras Miss Universo, ¿cómo usarías esta plataforma para empoderar a las jóvenes?”.

Su respuesta —uno de los momentos más comentados del evento— sintetizó su mensaje: “Yo les diría: crean en el poder de su autenticidad, crean en sí mismas, sus sueños son importantes, su corazón importa.”

Y agregó: “Jamás permitan que nadie les haga dudar de su trabajo, porque se lo merecen todo, son poderosas y su voz tiene que ser escuchada”.

En una ronda anterior reflexionó sobre los desafíos de ser mujer en 2025 y sobre cómo utilizaría el título para promover espacios seguros: “Alzaría mi voz para el servicio de los demás, porque hoy estamos aquí para alzar la voz y para crear cambios. Porque somos mujeres y somos las más fuertes y valientes las que nos ponemos de pie y hacemos historia”.