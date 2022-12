Fernando Romero es profesor, da catequesis y su fe en Dios es enorme. Hasta le pide “que no lo abandone” ante tanta exposición mediática.

En el programa “No es Tarde” de Ahora Cero Radio, Fernando contó cuándo escribió el hit mundial y cómo vive las horas previas a la gran final de Argentina – Francia.

“Hay dos momentos importantes, por un lado la pérdida de Diego y por el otro, cuando ganamos en el Maracaná la Copa América. Con eso quise hacer una canción para alentar al equipo y para cantar con mis amigos”, contó Romero.

La escribió en julio del 2021 y la cantó por primera vez en septiembre, en un móvil de TyC Sport. “Yo fui sin entrada a un partido y no conseguí y ahí di la nota”, relató el autor de la canción más cantada en las tribunas de Qatar.

También contó su otro costado: “Escribí una canción para la diócesis, más precisamente para la Pascua Joven y esa canción habla sobre el perdón y la Misericordia. Soy profesor de Catequesis, soy muy creyente. Siempre estoy rezando porque están pasando muchas cosas y le pido a Dios que no me deje”.

“Con la letra de la canción ‘Muchachos’ quise cerrar la grieta Maradona o Messi; darles valor a nuestros héroes y heroínas de Malvinas, mi búsqueda fue por ahí”, detalló Fernando, y claro que lo logró, porque hasta los propios jugadores se alientan y comparten con los hinchas, al compás de este hitazo que lleva la música de una reconocida canción de La Mosca.

Fue tanta la exposición que desde la misma banda argentina decidieron volver a grabar la canción, pero esta vez, con la letra de Fernando Romero.

“Es muy gratificante todo lo que está pasando. Es mucho más de lo que soñé. Tanta visibilidad también me da un poco de pudor. Me escriben muchos mensajes y me piden notas y eso también es algo a lo que tengo que acostumbrarme”, detalló el profe y agregó que “esto pasa porque Dios lo quiso y ahora hay que seguir tirando para adelante para que esta linda energía le llegue a los jugadores y ellos salgan a la cancha y nos defiendan como vienen haciéndolo”.

Pero ¿por qué no viajó a Qatar? “A mí nunca me invitó ninguna empresa, lo que sí sucedió fue que me ofrecieron hacer una campaña para ir. Pero no considero que sea justo que la gente ponga plata para que viaje yo. Me quedé acá porque acá lo empecé y acá lo termino”, dijo Romero y cerró con un deseo: “Quiero que el domingo sea todo felicidad”.

La letra completa de Muchachos

En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel,

de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré,

no te lo puedo explicar, porque no vas a entender

las finales que perdimos cuántos años las lloré,

pero eso se terminó, porque en el Maracaná,

la final con los brazucas, la volvió a ganar papá

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar,

quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial

Y al Diego, en el cielo lo podemos ver,

con Don Diego y con La Tota,

alentándolo a Lionel